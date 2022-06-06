10 000 безкоштовних карток на продукти для українців в Польщі: розповідаємо, як отримати

Посольство України в Польщі повідомляє, що ТМ Biedronka роздає 10 000 карток на покупку продуктів в Польщі.
Отримати картки можуть тимчасові переселенці з України. Протягом трьох місяців картки поповнюватимуть на 300 злотих (загалом 900 злотих). Але за умови — на одну родину не більш як три картки.
Ці картки можна використовувати для оплати всіх товарів, окрім алкоголю, цигарок, текстилю, промислових товарів і послуг (наприклад, мобільний зв’язок).
Наявність карток можна перевірити, зателефонувавши до будь-якого з перелічених фондів:
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