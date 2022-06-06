10 000 безкоштовних карток на продукти для українців в Польщі: розповідаємо, як отримати

Посольство України в Польщі повідомляє, що ТМ Biedronka роздає 10 000 карток на покупку продуктів в Польщі.

Отримати картки можуть тимчасові переселенці з України. Протягом трьох місяців картки поповнюватимуть на 300 злотих (загалом 900 злотих). Але за умови — на одну родину не більш як три картки.

Ці картки можна використовувати для оплати всіх товарів, окрім алкоголю, цигарок, текстилю, промислових товарів і послуг (наприклад, мобільний зв’язок).

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Наявність карток можна перевірити, зателефонувавши до будь-якого з перелічених фондів:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, tel. +48 58 555 78 78;

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, tel. (25) 787 37 40;

Caritas Diecezji Ełckiej, tel. +48 87 441 70 00 lub +48 87 6290260;

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, tel. 48 94 342 36 90;

Caritas Diecezji Łowickiej, tel. +48 46 837 64 56;

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, tel. +48 32 363 03 70;

Caritas Polska – Warszawa, ul. Towarowa 25a, tel. +48 22 3348500, +48 22 3348585;

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk, tel. 512 949 109;

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań, tel. +48 503 979 758;

Fundacja Dialog, Białystok, tel. +48 85 742 40 41;

Fundacja Dom Pomocy Kryzysowej, Pruszków, Brwinów, tel. +48 518 661 127;

Fundacja Emic, Toruń, +48 507 412 653;

Fundacja Gdańska, Gdańsk, tel. 500 218 337;

Fundacja Habitat for Humanity, Warszawa, tel. +48 22 642 57 42;

Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce, tel. +48 25 6441464;

Nasza Szczycieńska Ziemia, Szczytno, tel. +48 530 500 590;

Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja, tel. +48 605 490 046;

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”, Wrocław, tel. +48 695 912 250;

Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz, tel. +48 18 441 19 94.

Українцям допомагають різні країни світу. Раніше ми розповідали, як отримати грошові виплати від ООН.