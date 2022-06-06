10 000 безкоштовних карток на продукти для українців в Польщі: розповідаємо, як отримати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Червня 2022, 18:30
Безкоштовні картки на продукти для українців в Польщі
Фото: Pexels

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