У Польщі припиняють виплати українським біженцям — для кого буде виняток

Польща припинить виплату допомоги українським біженцям з 1 липня. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.
Нововведення стосується щоденних виплат: 40 злотих (приблизно 320 грн) щодня на харчування та проживання. Від 1 липня ці виплати зможуть отримувати лише люди з інвалідністю, вагітні жінки та багатодітні.
Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними й адаптуватися, — зазначив Павло Боссернакер, представник уряду Польщі у справах біженців.
Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними й адаптуватися, — зазначив Павло Боссернакер, представник уряду Польщі у справах біженців.
Політик з польської партії Право і справедливість розповів виданню, що багато українців, які шукають роботу, знаходять її.
Також він нагадав, що виплати гарантувались лише на перші 60 днів. Це було визначено спеціальним актом про допомогу біженцям з України.
Політик назвав скасування виплат стимулом для українців шукати роботу.
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