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У Польщі припиняють виплати українським біженцям — для кого буде виняток

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 02 Червня 2022, 15:30
З 1 липня у Польщі припинять виплати біженцям з України
Фото: Pexels

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