В Польше прекращают выплаты украинским беженцам — для кого будет исключение

Польша прекратит выплаты беженцам из Украины с 1 июля. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Прекращение помощи беженцам в Польше

Нововведение касается ежедневных выплат: 40 злотых (около 320 грн) ежедневно на питание и проживание. С 1 июля эти выплаты смогут получать только люди с инвалидностью, беременные и многодетные женщины.

Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться, — отметил Павел Боссернакер, представитель правительства Польши по делам беженцев.

Политик из польской партии Право и справедливость рассказал, что многие украинцы, которые ищут работу, находят ее.

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Также он напомнил, что выплаты гарантировались только на первые 60 дней. Это было определено специальным актом о помощи беженцам из Украины.

Политик назвал отмену выплат стимулом для украинцев искать работу.

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