Думаешь, как передать вещи родным за границу? Расскажем, как отправить посылку в Польшу

Более двух миллионов украинцев выехали в Польшу с начала полномасштабной войны. Многие бежали только с документами на руках или брали с собой минимум вещей.
Поэтому сейчас близкие и родные люди, оставшиеся в Украине, хотят отправить им посылки, а волонтеры хотят отправить помощь.
Вікна расскажут, как отправить посылку в Польшу.
С 1 марта 2022 года Укрпочта возобновила международную доставку: импорт и экспорт.
Чтобы отправить родным посылку в Польшу, нужно выполнить несколько простых шагов.
Прежде всего нужно проверить, разрешено ли содержимое к пересылке.
Далее следует выбрать почтовое отделение. В областных центрах можно вызвать курьера.
Обязательно ознакомься с правилами таможенного оформления.
Обязательно ознакомься с правилами таможенного оформления.
Надо самостоятельно оформить отправку в мобильном приложении или личном кабинете. Укрпочта разместила инструкцию, как это сделать.
Распечатай сопроводительные документы. Если хочешь оформить посылку в отделении, подготовьте такую информацию для заполнения сопроводительных документов:
Полный адрес включает страну, область (штат), населенный пункт, улицу, номер дома и номер квартиры.
Полный адрес включает страну, область (штат), населенный пункт, улицу, номер дома и номер квартиры.
Оплати услугу и получи квитанцию, на которой указан трек-номер.
Чтобы отправить посылку в Польшу, она должна попасть в экспортное отделение, сейчас они работают в следующих областях:
Сколько стоит отправить посылку из Украины в Польшу, можно узнать на сайте Укрпочты по ссылке, а также самостоятельно рассчитать цену.
Сроки доставки могут быть несколько длиннее, ввиду того, что посылки нужно проверить на наличие запрещенных вещей и т.п.
Новая Почта Глобал также возобновила доставку посылок за границу с 12 марта, исключением является Молдова.
Если ты хочешь отправить посылку в Польшу через Новую почту, это можно сделать в любом отделении.
Однако нужно проверить, какие отделения Новой почты работают сейчас в твоем городе.
Однако нужно проверить, какие отделения Новой почты работают сейчас в твоем городе.
В них также существует список отправлений, запрещенных к транспортировке. Поэтому нужно внимательно собирать посылку.
Для отправки посылки в Польшу требуется:
Доставка осуществляется курьером к двери адресата.
Польша стала очень приветливой и дружественной для украинцев. Президент Польши даже подписал закон о помощи украинским беженцам, раньше мы более подробно рассказывали об этом.