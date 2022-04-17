Думаешь, как передать вещи родным за границу? Расскажем, как отправить посылку в Польшу

Более двух миллионов украинцев выехали в Польшу с начала полномасштабной войны. Многие бежали только с документами на руках или брали с собой минимум вещей.

Поэтому сейчас близкие и родные люди, оставшиеся в Украине, хотят отправить им посылки, а волонтеры хотят отправить помощь.

Вікна расскажут, как отправить посылку в Польшу.

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Укрпочта

С 1 марта 2022 года Укрпочта возобновила международную доставку: импорт и экспорт.

Чтобы отправить родным посылку в Польшу, нужно выполнить несколько простых шагов.

Прежде всего нужно проверить, разрешено ли содержимое к пересылке.

Далее следует выбрать почтовое отделение. В областных центрах можно вызвать курьера.

Обязательно ознакомься с правилами таможенного оформления.

Надо самостоятельно оформить отправку в мобильном приложении или личном кабинете. Укрпочта разместила инструкцию, как это сделать.

Распечатай сопроводительные документы. Если хочешь оформить посылку в отделении, подготовьте такую ​​информацию для заполнения сопроводительных документов:

ФИО, полный почтовый адрес, индекс и номер телефона отправителя;

ФИО, полный почтовый адрес, индекс и номер телефона получателя.

Полный адрес включает страну, область (штат), населенный пункт, улицу, номер дома и номер квартиры.

Оплати услугу и получи квитанцию, на которой указан трек-номер.

Чтобы отправить посылку в Польшу, она должна попасть в экспортное отделение, сейчас они работают в следующих областях:

Львовская;

Хмельницкая;

Волынская;

Черновицкая;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Ровенская;

Закарпатская.

Сколько стоит отправить посылку из Украины в Польшу, можно узнать на сайте Укрпочты по ссылке, а также самостоятельно рассчитать цену.

Сроки доставки могут быть несколько длиннее, ввиду того, что посылки нужно проверить на наличие запрещенных вещей и т.п.

Новая почта

Новая Почта Глобал также возобновила доставку посылок за границу с 12 марта, исключением является Молдова.

Если ты хочешь отправить посылку в Польшу через Новую почту, это можно сделать в любом отделении.

Однако нужно проверить, какие отделения Новой почты работают сейчас в твоем городе.

В них также существует список отправлений, запрещенных к транспортировке. Поэтому нужно внимательно собирать посылку.

Для отправки посылки в Польшу требуется:

сделать подробное описание отправления: указать вид, название, компанию производителя, страну изготовления, материал, стоимость;

оформить заявку онлайн в личном кабинете и получить номер заявки, передать отправку в ближайшее отделение Новой почты;

или оформить отправку сразу в отделении, назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление, ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

оплатить услуги отправки и получить трекинг номер.

Доставка осуществляется курьером к двери адресата.

Польша стала очень приветливой и дружественной для украинцев. Президент Польши даже подписал закон о помощи украинским беженцам, раньше мы более подробно рассказывали об этом.