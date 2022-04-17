Думаєш, як передати речі рідним за кордон? Розкажемо, як відправити посилку в Польщу

Понад два мільйони українців виїхало до Польщі від початку повномасштабної війни. Багато людей тікали тільки з документами на руках або брали з собою мінімум речей.

Тож нині близькі та рідні люди, що лишилися в Україні, хочуть відправити їм посилки, а волонтери хочуть надіслати допомогу.

Вікна розкажуть тобі, як відправити посилку до Польщі.

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Укрпошта

З 1 березня 2022 року Укрпошта відновила міжнародну доставку: імпорт та експорт.

Тож, щоб відправити рідним посилку в Польщу, треба виконати кілька простих кроків.

Насамперед перевірити, чи вкладення дозволене до пересилання.

Далі варто обрати поштове відділення. В обласних центрах можна викликати кур’єра.

Обов’язково, ознайомся з правилами митного оформлення.

Треба самостійно оформити відправлення в мобільному застосунку чи особистому кабінеті. Укрпошта розмістила інструкцію, як це зробити.

Роздрукуй супровідні документи. Якщо хочеш оформити посилку у відділенні, підготуйте таку інформацію для заповнення супровідних документів:

ПІБ, повну поштову адресу, індекс і номер телефону відправника;

ПІБ, повну поштову адресу, індекс і номер телефону отримувача.

Повна поштова адреса включає країну, область (штат), населений пункт, вулицю, номер будинку й номер квартири.

Оплати послугу та отримай квитанцію, на якій зазначено трек-номер.

Щоб відправити посилку у Польщу, вона повинна потрапити в експортне відділення, нині вони працюють в таких областях:

Львівська;

Хмельницька;

Волинська;

Чернівецька;

Тернопільська;

Івано-Франківська;

Рівненська;

Закарпатська.

Скільки коштує відправити посилку з України в Польщу можна дізнатися на сайті Укрпошти за посиланням, а також самостійно розрахувати ціну.

Терміни доставки можуть бути дещо довшими, зважаючи на те, що посилки треба перевірити на наявність заборонених речей тощо.

Нова пошта

Нова Пошта Глобал також відновила доставку посилок за кордон з 12 березня, виключенням є Молдова.

Тож, якщо ти хочеш відправити посилку в Польщу через Нову пошту, це можна зробити у будь-якому відділені.

Проте треба перевірити, які саме відділення Нової пошти працюють зараз у твоєму місті.

В них також існує перелік відправлень, заборонених до транспортування. Тож треба уважно збирати посилку.

Для відправки посилки в Польщу потрібно:

зробити детальний опис відправлення: вказати вид, назву, компанію виробника, країну виготовлення, матеріал, вартість;

оформити заявку онлайн в особистому кабінеті та отримати номер заявки, передати відправлення у найближчому відділенні Нової пошти;

або оформити відправлення одразу у відділенні, назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення, ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

сплатити послуги відправлення та отримати трекінг-номер.

Доставка здійснюється кур’єром до дверей адресата.

Польща стала дуже привітною та дружньою для українців. Президент Польщі навіть підписав закон про допомогу українським біженцям, раніше ми детальніше розповідали про це.