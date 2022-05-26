У Польщі змінили правила видачі безкоштовних квитків для українців — як користуватися транспортом

Польща з великим розумінням ставиться до українських переселенців, тож допомагає їм як може: житлом, продуктами, прихистком та безкоштовним проїздом. Проте з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних залізничних квитків для українців для поїздок Польщею.
Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до певних міст. Серед них:
Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.
Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.
Про це повідомляє Укрзалізниця. Також зазначається, що інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.
Безкоштовним проїздом у поїздах другого класу TLK та IC можуть користуватися українці, які перетнули кордон з 24 лютого та належать до таких груп:
Посадка в поїзди проводиться по заздалегідь отриманих у касі безкоштовних залізничних квитках. Їх українці можуть отримати, якщо пред’являть закордонний паспорт громадянина України або проїздний документ від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.
Громадянам з інвалідністю також треба пред’явити документи, що підтверджують їхню інвалідність, можна навіть український документ.
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