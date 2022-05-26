У Польщі змінили правила видачі безкоштовних квитків для українців — як користуватися транспортом

Польща з великим розумінням ставиться до українських переселенців, тож допомагає їм як може: житлом, продуктами, прихистком та безкоштовним проїздом. Проте з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних залізничних квитків для українців для поїздок Польщею.

Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до певних міст. Серед них:



Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Про це повідомляє Укрзалізниця. Також зазначається, що інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

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Хто має право на безкоштовний проїзд у Польщі

Безкоштовним проїздом у поїздах другого класу TLK та IC можуть користуватися українці, які перетнули кордон з 24 лютого та належать до таких груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Які документи треба мати з собою

Посадка в поїзди проводиться по заздалегідь отриманих у касі безкоштовних залізничних квитках. Їх українці можуть отримати, якщо пред’являть закордонний паспорт громадянина України або проїздний документ від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Громадянам з інвалідністю також треба пред’явити документи, що підтверджують їхню інвалідність, можна навіть український документ.

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