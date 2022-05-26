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У Польщі змінили правила видачі безкоштовних квитків для українців — як користуватися транспортом

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Травня 2022, 14:00
Хто з украхнців може отримати безкоштовні залізничні квитки в Польщі
Фото: Unsplash

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