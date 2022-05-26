В Польше изменили правила выдачи бесплатных билетов для украинцев — как их получить

Польша с большим пониманием относится к украинским переселенцам, поэтому помогает им как может: жилье, продукты, приют и бесплатный проезд. Однако с 1 июня меняются правила выдачи бесплатных ж/д билетов украинцам для поездок Польшей.

Пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в определенные города.

Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Об этом сообщает Укрзалізниця. Также сообщается, что другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.

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Кто имеет право на бесплатный проезд в Польше

Бесплатный проезд в поездах второго класса TLK и IC могут иметь украинцы, пересекшие границу с 24 февраля и относящиеся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Какие документы нужно иметь с собой

Посадка в поезда происходит по заранее полученным в кассе бесплатным железнодорожным билетам. Их украинцы могут получить, если предъявят загранпаспорт гражданина Украины или проездной документ от Укрзалізниці на поезд в Польшу, или Уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Гражданам с инвалидностью также следует предъявить документы, подтверждающие их инвалидность, можно даже украинский документ.

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