Путешествия и вдохновение

В Польше изменили правила выдачи бесплатных билетов для украинцев — как их получить

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 мая 2022, 14:00
Хто з украхнців може отримати безкоштовні залізничні квитки в Польщі
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