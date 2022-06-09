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Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника — як проходить навчання в школярів

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 09 Червня 2022, 09:00

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