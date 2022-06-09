Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника — як проходить навчання в школярів

У Варшаві готуються до останнього дзвоника українські школярі, які були змушені полишити свій дім через війну. Там ще кілька місяців тому іноземні благодійники відкрили українську школу для дітей, навчальні заклади яких розбомбили чи окупували.

Через війну польська система освіти прийняла понад 200 тисяч дітей з України, тож створення такої школи дещо допомогло розвантажити заповнені польські заклади освіти.

Варшавська українська школа знаходиться у спальному районі в триповерховій будівлі. Вчителька початкової школи Катерина Статник каже, що діти наздоганяють за шкільною програмою те, що пропустили з 24 лютого.

Зараз також дивляться

Одна благодійна компанія реконструювала будівлю, а небайдужі поляки передавали дітям наплічники та необхідну канцелярію. Фонди забезпечили зарплатою вчителів, яких обрати було складно, адже на одне вакантне місце приходилося 25 українських вчителів.

Директорка Варшавської української школи Оксана Колесник каже, що школа розрахована на 270 учнів.

— Першочергово ми приймали тих дітей, які фізично втратили можливість навчатися у своїх школах. Тобто, якщо школа знищене або місто перебуває під окупацією, і дитина не має можливості долучитися до онлайн-навчання в Україні.

Цю школу вдалося відкрити за 24 дні. Тепер це повноцінний навчальний заклад з офіційними дипломами для випускників.

Польща — одна з країн, яка найбільше допомагає українцям. Країна приймає біженців, підтримує нас на дипломатичному рівні. Раніше ми розповідали, як отримати безкоштовні картки на продукти для українських переселенців у Польській Республіці.