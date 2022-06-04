Юні швачки з Дніпра: як школярки вразили всіх своєю волонтерською роботою

У школярів літні канікули, але відпочивати — не на часі. У Дніпрі учениці узялися допомагати волонтерам. Тепер дівчатка шиють балаклави, спіднє і постільну білизну для українських військових та переселенців.

Вони ще діти, але шиють на професійних машинках – як дорослі. 15-річна дніпрянка Анастасія закінчила дев’ятий клас, але під час літніх канікул вирішила допомагати українським бійцям.

Настя вже вісім років відвідує цей швацький гурток, де створили цех. До волонтерства залучила і двоюрідну сестру Софію.

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Ініціаторкою такої волонтерської зайнятості школярок стала пані Вікторія, керівниця швацького гуртка, який вони відвідували. Жінка розповідає, що протягом кількох місяців нашили вже аж 900 балаклав для військових. Тепер більше замовлень на білизну.

У мого чоловіка є племінник, який служить у ЗСУ. Команда бистрого реагування. Вони міряли і їм дуже сподобалось.

Тканину швачкам постачають волонтери. З неї, зокрема, вже виготовили 50 комплектів для шпиталів та переселенців.

Нині в імпровізованому швацькому цеху на базі гуртка працюють шість школярок. Кажуть, що готові поступитися відпочинком заради доброї справи. Працюватимуть для перемоги стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 12-річного хлопчика з Дніпра, який грає на бандурі та передає кошти ЗСУ.