Відчуваю себе частинкою перемоги. 12-річний хлопчик у Дніпрі грає на бандурі та передає кошти ЗСУ

Йому лише 12 років, а він уже робить справжні дорослі вчинки! Юний дніпровський бандурист збирає гроші для наших Збройних сил.

Бронежилети, аптечки та дрони — це те, чого, впевнений музикант, нині найбільше потребують наші військові. Українські композиції хлопець виконує просто неба, а всі отримані кошти направляє за призначенням.

У репертуарі щонайменше десять композицій, але найпопулярніша — гімн України. Такі мелодії нині просто неба виконує Тимофій. Хлопчик запевняє: війна його змінила і просто сидіти він не може. Тож взяв у руки свою зброю — бандуру.

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Жити хочеться! І кожного разу, коли прокидаєшся — це вже дуже гарна новина. Відчуваю себе частинкою перемоги.

— Допомагаю, щоб скоріше це закінчилося, щоб у хлопців була їжа, щоб у них були речі, — пояснює маленький музика.

На потреби ЗСУ хлопець грає по кілька разів на тиждень. Усі зібрані гроші йдуть за призначенням. Тимофій не приховує власного страху, а гра на улюбленому інструменті допомагає ще й відволіктися, розповідає мама.

— Дуже багато друзів Тимофія виїхали зараз за кордон. Він зараз один. І діти, які зараз тут з нами, їм дуже важко психологічно. А він дуже любить грати. Дитина живе і розуміє, що робить разом із нами дуже важливу справу, — каже мама Тимофія Олександра.

Від постійної гри на руках Тимофія мозолі, але навіть це не стає на заваді. У репертуарі хлопця не лише українські, а й джазові композиції. Розучує й нові мелодії.

Дніпряни у захваті від гри хлопця і з радістю, як і він, наближають нашу перемогу, жертвуючи гроші.

— Красиво грає. Я сама закінчила музичну школу, тому чую, наскільки він із душею грає. Ви знаєте, у нас зараз прокинувся такий патріотизм: щирий, порядний, чесний, добрий! — каже жителька Дніпра Ольга.

За перші десять таких концертів просто неба маленький бандурист зібрав кілька тисяч гривень. Плани в Тимофія амбітні — насамперед забезпечити наших військових медикаментами та бронею. Тож усі зібрані гроші відправляє у благодійний фонд на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, у Львові діти віддали ЗСУ гроші, які збирали на мрію. Дізнайся більше про великий вчинок маленьких українців.