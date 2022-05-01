Понад 100 тис. грн за два концерти — як шестирічна флейтистка з Дніпра допомагає ЗСУ

Навіть маленькі діти розуміють, що відбувається в нашій країні та допомагають військовим. Шестирічна Соломійка з Дніпра грає на флейті та збирає гроші для ЗСУ. Юна флейтистка виконує 8 творів.

Найулюбленіші — Гімн України та Гімн Українських Січових Стрільців, більш відомий як Ой, у лузі червона калина.

Мама дівчинки Ксенія розповідає, що волонтерили ще з початку повномасштабного вторгнення, робили коктейлі Молотова, разом шили одяг для військових. Але хотілося зробити більше.

Ксенія каже, що маленька Соломія сама запропонувала грати на флейті, тож вони розписали репертуар для маленької музики.

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За перший концерт Соля зібрала 4 821 гривню. Мама розмістила цю інформацію в соціальних мережах і небайдужі змогли збільшити суму в п’ять разів — її вистачило, щоб купити два бронежилети. Ще три подарували волонтери.

До кожного бронежилету дівчинка підписала листівку.

За два концерти дівчинка змогла зібрати понад 100 тисяч гривень, тож тепер має нове завдання — придбати для військових прилад нічного бачення.

Діти — то наше майбутнє, тож ми можемо бути спокійними за нашу країну. Раніше ми розповідали, як маленький Богдан допомагає прикордонникам.