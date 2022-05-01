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Понад 100 тис. грн за два концерти — як шестирічна флейтистка з Дніпра допомагає ЗСУ

Софія Богуцька 01 Травня 2022, 16:30

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