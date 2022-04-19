Україну не перемогти, поки в нас таке майбутнє! Як маленький Богдан допомагає прикордонникам

Маленький Богдан живе поруч з блокпостом у передмісті Харкова. Попри свій вік, він дуже серйозний та суворий, відповідально ставиться до своєї роботи. А у водіїв проїжджих автомобілів уважно перевіряє документи та багажники.

Прикордонник Юрій каже, що хлопчик був з ними від початку повномасштабної війни. Малому дуже сподобалися військові.

Через активні бойові дії з населеного пункту виїхали майже всі родини з дітьми, тож Богданові було нудно, бо він залишився один.

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Батьки хлопчика знають про його “роботу” та підтримують. Маленький прикордонник не боїться вибухів. Каже, що звик до них. Хлопчик має свою військову форму та навіть автомат, щоправда, іграшковий.

Українські діти допомагають військовим своєю творчістю. Юлія Свобода малює NFT-кота та збирає кошти для ЗСУ.