Украину не победить, пока у нас есть такое будущее! Как маленький Богдан помогает пограничникам

Маленький Богдан живет возле блокпоста в пригороде Харькова. Несмотря на свой возраст, он очень серьезный мальчик, ответственно относится к своей работе. У водителей проезжих автомобилей внимательно проверяет документы и багажники.

Пограничник Юрий говорит, что мальчик с ними с самого начала полномасштабной войны. Очень уж ему понравились военные.

Из-за активных боевых действий из населенного пункта выехали почти все семьи с детьми, поэтому Богдану стало скучно. Мальчик остался один.

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Родители Богдана знают о его “работе” и поддерживают. Маленький пограничник не боится взрывов, говорит, что привык к ним. У мальчика есть своя военная форма и даже автомат, правда, игрушечный.

Украинские дети помогают военным также своим творчеством. Юлия Свобода рисует NFT-кота и собирает средства для ВСУ.