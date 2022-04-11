NFT-кіт української школярки зібрав 80 тис. грн для української армії. Як дівчина підтримала ЗСУ

Нині Україні допомагають усі, хто як може. Дивує те, що навіть діти розуміють усю серйозність ситуації та підтримують ЗСУ.

Школярка Юлія Свобода проживала у Бучанському районі на Київщині, тож війна не оминула її дім стороною. Коли батьки думали, куди евакуюватися, дівчина продовжувала малювати. Це її хобі з дитинства.

Вона створила серію креативних постерів про свого кота у військових образах. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Разом з братом вони опублікували це у мережі як NFT — це вид продажу мистецтва онлайн. Самі не здогадувалися, що назбирають понад 80 тис. гривень.

Кіт постає в образі лікаря, танкіста та навіть сапера. Але Юлія зізнається, що її улюблений образ — це привид Києва. Цю колекцію дівчина назвала Наші улюбленці завжди поруч з нами, навіть на війні. Наразі придбали 3 малюнки з 10.

Юлія з братом шукають, де ще можна опублікувати малюнки та в планах у молодих людей збирати гроші для тих, чиї домівки зруйнували російські окупанти.

Проте не тільки мистецтвом підтримують нашу армію. Раніше ми розповідали, як у Києві інженери роблять дрони для ЗСУ. Ці залізні пташки створюють, щоб українська армія бачила та знищувала ворога.