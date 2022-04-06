Люди

Долина смертної тіні. Щоденник 15-річної дівчинки із Маріуполя вразив тисячі людей

Аліна Суюндукова, журналістка програми Вікна-новини 06 Квітня 2022, 07:30

Більше відео
0:03:20
Чому люди повертаються до Києва
Люди повертаються до Києва, а на захід їде все менше охочих — розповідаємо чому
0:03:39
Волонтерські кухні у київських закладах харчування
Тонни їжі та сотні тисяч гривень: як переформатувалися київські ресторани та кафе
0:03:05
Киянка влаштувала виставку картин у бомбосховищі
Мистецтво під землею. Як киянка влаштувала виставку картин та майстер-класи у бомбосховищі
0:03:36
Хлопчик Леон надихає українців піснею
Він хотів співати пісні, але прийшла війна. Як 3-річний хлопчик Леон надихає українців на перемогу
Дивитись більше

Останні відео
Долина смертної тіні. Щоденник 15-річної дівчинки із Маріуполя вразив тисячі людей

Депутінізація, нові санкції, наміри реформувати ООН — здобутки дипломатичного фронту 6 квітня
0:03:52
Воєнний щоденник дівчинки з Маріуполя
Долина смертної тіні. Щоденник 15-річної дівчинки із Маріуполя вразив тисячі людей
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
0:01:06
РФ більше не приховує бажання вчинити геноцид українців
Назвали українців пасивними нацистами: РФ вже навіть не приховує бажання геноциду нашого народу
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Власники награбованого дзвонять російським мародерам, а ті ковтають язика — СБУ перехопила розмови
0:06:50
Звернення Зеленського 6 квітня
Вирішується доля нашого народу. Традиційне звернення Володимира Зеленського
0:03:39
Яка ситуація в Донецькій області
Чим менше буде людей, тим більше діапазон для захисту. Начальник донецької ОВА про ситуацію в області
0:02:19
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі 05.04.2022
Залякування та викрадення освітян — як у тимчасово окупованому Мелітополі почався освітній процес
0:02:54
Яка ситуація у місті Попасна
Ховаються в підвалах та зі сльозами на очах просять про евакуацію. Як люди живуть у місті Попасна
Більше відео
Долина смертної тіні. Щоденник 15-річної дівчинки із Маріуполя вразив тисячі людей
Читати далі
Депутінізація, нові санкції, наміри реформувати ООН — здобутки дипломатичного фронту 6 квітня
Ситуація у Києві 05.04.2022
Читати далі
Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь