Долина смертної тіні. Щоденник 15-річної дівчинки із Маріуполя вразив тисячі людей

Коли її Маріуполь вчергове обстрілювали з літаків, 15-річна Альона Загреба думала про те, що загубила свого кота та що після нальоту доведеться знову прибирати розбите скло та вибиті вікна у квартирі.

Дев’ятикласниця із родиною майже місяць провела у заблокованому місті, яке щодня розстрілювали й нищили окупанти та фільмувала власне життя на відео. Тепер цей щоденник вразив тисячі людей.

Дівчинка, що вела щоденник, назвала Маріуполь Долиною смертної тіні.

Тому що кожної секунди могла прийти смерть. ЇЇ ніби нема, але тінь є.

У 2014 році дівчинка вже бачила війну, тоді вони з батьками поїхали з Луганщини до Маріуполя. Тепер її знову “визволяють” російські солдати.

А 18-річний хлопець з Дніпра збирає кошти на бронежилети для наших військових. Попри свої проблеми зі здоров’ям він бажає допомогти українській армії.