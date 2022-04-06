Долина смертной тени. Дневник 15-летней девочки из Мариуполя поразил тысячи человек

Когда ее Мариуполь в очередной раз обстреливали из самолетов, 15-летняя Алена Загреба думала о том, что потеряла своего кота и что после налета придется снова убирать разбитые стекла и выбитые окна в квартире.

Девятиклассница с семьей почти месяц провела в заблокированном городе, который ежедневно расстреливали и уничтожали оккупанты и снимала собственную жизнь на видео. Теперь этот дневник поразил тысячи человек.

Девочка, ведущая дневник, назвала Мариуполь Долиной смертной тени.

Потому что каждую секунду могла прийти смерть. Ее будто нет, но тень есть.

В 2014 году девочка уже видела войну, тогда они с родителями уехали из Луганской области в Мариуполь. Теперь ее снова “освобождают” русские солдаты.

А 18-летний парень из Днепра собирает средства на бронежилеты для наших военных. Несмотря на свои проблемы со здоровьем, он желает помочь украинской армии.