Рассказы

Помогает каждый: в Днепре 18-летний парень с аутизмом собирает деньги на бронежилеты

София Богуцкая 03 апреля 2022, 17:32
Помогает каждый: в Днепре 18-летний парень с аутизмом собирает деньги на бронежилеты

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