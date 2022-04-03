Помогает каждый: в Днепре 18-летний парень с аутизмом собирает деньги на бронежилеты

Во время войны обязанностью каждого гражданина Украины является любая помощь — 18-летний Костя, несмотря на собственный недуг, собирает деньги для тероборонцев в Донецкой области.
Он вместе с мамой расписывает тканевые сумки, продаёт их, а деньги собирает на бронежилеты. Ведь рисовать умеет — до войны посещал художественную мастерскую.
Мама юноши — Анна Краснова говорит: днями им позвонили из Донецкой области и попросили помочь с амуницией для родственника, который пошёл в лавы ТрО.
Сказали, что нужно купить бронежилет для Игоря, а у нас как раз собралось 40 сумок. Поэтому мы решили их отдать на это дело.
Сказали, что нужно купить бронежилет для Игоря, а у нас как раз собралось 40 сумок. Поэтому мы решили их отдать на это дело.
Эти сумки пошила бабушка Константина. А сам он теперь их расписывает и продаёт. Для парня это важное дело, которое делает его причастным к защите своей Родины.
Такие сумки мы продаём по 150 гривен, но чаще люди дают большие суммы, чтобы поддерживать нашу инициативу.
Такие сумки мы продаём по 150 гривен, но чаще люди дают большие суммы, чтобы поддерживать нашу инициативу.
Когда о желании Кости помочь военным узнали местные предприниматели — подарили его дяде бронежилет, из которого и началась вся эта история с разрисовыванием сумок.
Анна признается, что теперь они не остановятся и будут собирать средства и для других военных — деньги пойдут на ТрО и военных Донецкой области. На продаже этих разрисованных сумок Костя собрал уже более 24 тысячи гривен — этого хватит, чтобы купить шесть бронежилетов.
Нам нужна победа, и чтобы не было смерти в Украине, — подытоживает Костя.
Нам нужна победа, и чтобы не было смерти в Украине, — подытоживает Костя.
А как работают благотворительные фонды во время войны – читай в материале.