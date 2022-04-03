Помогает каждый: в Днепре 18-летний парень с аутизмом собирает деньги на бронежилеты

Во время войны обязанностью каждого гражданина Украины является любая помощь — 18-летний Костя, несмотря на собственный недуг, собирает деньги для тероборонцев в Донецкой области.

Он вместе с мамой расписывает тканевые сумки, продаёт их, а деньги собирает на бронежилеты. Ведь рисовать умеет — до войны посещал художественную мастерскую.

Мама юноши — Анна Краснова говорит: днями им позвонили из Донецкой области и попросили помочь с амуницией для родственника, который пошёл в лавы ТрО.

Сказали, что нужно купить бронежилет для Игоря, а у нас как раз собралось 40 сумок. Поэтому мы решили их отдать на это дело.

Эти сумки пошила бабушка Константина. А сам он теперь их расписывает и продаёт. Для парня это важное дело, которое делает его причастным к защите своей Родины.

Такие сумки мы продаём по 150 гривен, но чаще люди дают большие суммы, чтобы поддерживать нашу инициативу.

Когда о желании Кости помочь военным узнали местные предприниматели — подарили его дяде бронежилет, из которого и началась вся эта история с разрисовыванием сумок.

Анна признается, что теперь они не остановятся и будут собирать средства и для других военных — деньги пойдут на ТрО и военных Донецкой области. На продаже этих разрисованных сумок Костя собрал уже более 24 тысячи гривен — этого хватит, чтобы купить шесть бронежилетов.

Нам нужна победа, и чтобы не было смерти в Украине, — подытоживает Костя.

А как работают благотворительные фонды во время войны – читай в материале.