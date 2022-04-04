Написати на собі послання для “руского карабля” — як майстриня з Харкова робить патріотичні тату українцям

Майстриня тату Анастасія Кулікова після нападу Росії на Україну переїхала з Харкова до Чернівців. Тут робить татуювання з українською символікою. Розповідає, що попит на них зріс.

Якщо раніше взагалі не робила патріотичні тату, то зараз майже усі замовлення — це ескізи прапора, маків чи фрази про “рускій воєнний карабль”.

Тату-майстриня приїхала з Харкова два тижні тому. Дівчина писала студіям в Чернівцях, щоб знайти роботу. Займається татуюванням понад два роки. Розповідає: коли прийшла до студії, її зустріла власниця Катя. Заспокоїла, обійняла й сказала, що все буде добре.

У мене був страх, що людям тату зараз взагалі не потрібні, але виявилось, що це не так.

Майстриня розповідає, що раніше взагалі не купувала кольорових фарб. Нині ж усі хочуть тату з відтінками національного прапора. За словами Анастасії, зараз синя та жовта фарби дуже популярні, вони обов’язково мають бути, хоча б трішки. Такими кольорами вона вже зробила багато сердечок.

Роботу тату-студії відновили нещодавно, бо вважають, що бізнес має працювати. Власниця Катерина Яковенко говорить, що за цей час працевлаштували п’ятьох майстрів з інших регіонів.

Зараз бум, збільшилась кількість людей в місті. У когось було по два-три клієнти в день, і це досить велика кількість, — каже Катерина.

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