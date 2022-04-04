Розповіді

Написати на собі послання для “руского карабля” — як майстриня з Харкова робить патріотичні тату українцям

Вікторія Мельник, практикантка сайту 04 Квітня 2022, 18:00
Тату-майстриня Анастасія Кулікова у Чернівцях
Фото: Facebook

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