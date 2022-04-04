Написать на себе послание для русского корабля — как мастерица из Харькова делает патриотичные тату

Мастер тату Анастасия Куликова после нападения России на Украину переехала из Харькова в Черновцы. Тут делает татуировки с украинской символикой. Рассказывает, что спрос на них вырос.

Если раньше вообще не делала патриотические тату, то сейчас почти все заказы — это эскизы флага, маков или фразы про русский военный корабль.

Тату-мастер приехала из Харькова две недели назад. Девушка писала студиям в Черновцах, чтобы найти работу. Занимается татуировками более двух лет. Рассказывает: когда пришла в студию, её встретила владелица Катя. Успокоила, обняла и сказала, что всё будет хорошо.

У меня был страх, что людям тату сейчас вообще не нужно, но оказалось, что это не так.

Мастер рассказывает, что раньше вообще не покупала цветных красок. Сейчас же все хотят тату с оттенками национального флага. По словам Анастасии, сейчас синяя и жёлтые краски очень популярны, они обязательно должны присутствовать на тату хотя бы немного. Она делала множество сердечек этими цветами.

Работу тату-студии возобновили недавно, ведь считают, что бизнес должен работать. Владелица Катерина Яковенко говорит, что за это время трудоустроили пятерых мастеров из других регионов.

Сейчас бум, увеличилось количество людей в городе. У кого-то было по два-три клиента в день, и это достаточно большое количество, — говорит Катерина.

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