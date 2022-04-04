Рассказы

Написать на себе послание для русского корабля — как мастерица из Харькова делает патриотичные тату

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 04 апреля 2022, 18:00
Тату-мастер Анастасия Куликова в Черновцах

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