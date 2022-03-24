Хлеб в жёлто-голубых цветах и призывы покупать украинское — как мир поддерживает нас с начала войны

Уже ровно месяц Украина героически держит оборону и отвоёвывает право на свою независимость и свободу. За этот месяц мы увидели в старых союзниках друзей и поняли, кто этим другом на самом деле не является. Мы доказали всему миру свою мощь и отшлифовали навыки борьбы.

В течение этого месяца Украина борется за весь мир. А он в ответ поддерживает нас силой и духом. Всего за сутки американские разработчики видеоигр Epic Games собрали на гуманитарную помощь Украине в размере $36 млн. И это лишь частичка от всей помощи.

Кто мы сейчас для мира?

Мода на украинское захватила европейские и американские города. Символом нашей борьбы в Европе стал настенный рисунок в Праге, на котором маленькая девочка прикрыла украинским флагом разных сказочных героев.

В Риге объятия украинской и латвийской девочек на стене одного из домов провозглашают: вместе — мы сила. Мурал в поддержку украинской силы появился в американском городе Лексингтон. Его нарисовал Грэм Ален.

Я решил, что прямо сейчас должен что-то сделать. Я нарисовал этот мурал, чтобы люди обратили внимание на войну, а также создал футболки, чтобы мы могли собирать деньги. Эта работа вселяет в меня надежду.

Тем временем на лондонский аукцион неизвестный выставил антивоенную картину самого известного уличного художника Бэнкси. Её стартовая цена — 20 тысяч фунтов стерлингов. Известно, что все эти деньги с аукциона пойдут на помощь детской больнице Охматдет в Киеве.

Нас модно поддерживать

Мода на украинское — именно так это можно назвать. Большие маркетплейсы, в частности Ebay, решили поддержать украинский малый и средний бизнес: они отменили комиссию для наших предпринимателей. А самое большое сообщество предпринимателей Латвии призвало своих граждан покупать украинские товары.

А в итальянском муниципалитете Переднего начали продавать жёлто-голубой хлеб в знак поддержки Украины: килограмм за 12 евро.

Это очень важная инициатива, хоть и является каплей в море. Но если мы присоединимся к таким инициативам, это поможет, — рассказывает клиентка Мария Пасколин.

А голливудская актриса Джулианна Мур вместе с дизайнером Алессандрой Бруниальти начали выпускать шапки в цветах украинского флага. Деньги от продаж обещали передать на поддержку украинской армии. Такой аксессуар уже купили другие звёзды: Дженнифер Энистон, Мишель Пфайффер.

Одна из индийских чайных компаний назвала новую крепкую смесь чая в честь украинского президента Владимира Зеленского. Ранее мы рассказывали, как известный футболист Дэвид Бэкхем помог харьковским врачам — читай материал.