Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram украинским врачам — для чего и какой там сейчас контент

Дэвид Бекхэм вместе со своей супругой Викторией уже призывали людей со всего мира помочь украинцам в это не простое время.

Бывший футболист является послом доброй воли ЮНИСЕФ. Поэтому не мог остаться в стороне от ужасных событий войны в нашем государстве.

Сегодня Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram, которая имеет более 70 млн подписчиков, в руки председателя областного перинатального центра Харькова Ирины Кондратовой.

Там она рассказала и показала, как они с коллегами работают в условиях войны.

Читать по теме Миллионы детей сейчас под угрозой. Супруги Бекхэмов призвали мир помочь маленьким украинцам Пара Дэвида и Виктории Бекхэм не смогла остаться в стороне от войны в Украине.

— Сегодня я передаю свои социальные каналы Ирине, главе областного перинатального центра в Харькове, Украине, где она помогает матерям рожать.

Это все можно увидеть в стороже на странице Бекхэма.









— Пожалуйста, предоставьте все возможное для помощи ЮНИСЕФ и таких людей как Ирина.

Ссылку, по которым можно поддержать фонд и украинских детей, можно найти в шапке профиля Дэвида Бекхэма.

Известный украинский футболист тоже не стоит в стороне. Андрей Шевченко помогает беженцам из Украины и принимает детей-беженцев в своем доме.