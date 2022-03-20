Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram українським лікарям — для чого і який там зараз контент

Девід Бекхем разом зі своєю дружиною Вікторією вже закликали людей з усього світу допомогти українцям в цей не простий час.

Колишній футболіст є послом доброї волі ЮНІСЕФ. Тож не міг залишитися осторонь жахливих подій війни в нашій державі.

Сьогодні Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram, яка має понад 70 млн підписників, у руки голови обласного перинатального центру в Харкова Ірини Кондратової.

Там вона розповіла і показала, як вони з колегами працюють в умовах війни.

Читати на тему Мільйони дітей зараз під загрозою. Подружжя Бекхемів закликали світ допомогти маленьким українцям Пара Девіда та Вікторії Бекхем не змогла залишитись осторонь війни в Україні.

— Сьогодні я передаю свої соціальні канали Ірині, голові обласного перинатального центру в Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати.

Це все можна побачити в сторіз на сторінці Бекхема.









— Будь ласка, надайте все, що можливо, для допомоги ЮНІСЕФ і таких людей, як Ірина.

Посилання, за яким можна підтримати фонд та українських дітей, можна знайти в шапці профілю Девіда Бекхема.

Відомий український футболіст теж не стоїть осторонь. Андрій Шевченко допомагає біженцям з України та приймає дітей-біженців у своєму будинку.