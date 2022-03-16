Андрій Шевченко приймає дітей-біженців з України у власному будинку

Через повномасштабну війну в Україні вже близько 3 мільйонів людей були змушені бігти з країни, аби захистити своє життя та життя власних дітей.

У цей не простий час, біженців з України приймають у всьому світі та допомагають їм пройти через важкий шлях.

У своєму інтерв’ю для DailyMail знаменитий український футболіст, колишній тренер нашої збірної Андрій Шевченко розповів про бажання допомогти Україні та її людям.

Андрій Шевченко про Україну та допомогу

ООН називає міграційний процес з України — найбільшим у Європі з часів другої світової війни.

Через що уряд Великої Британії оголосив про спеціальну програму “дім для українців”.

Вона передбачає те, що люди з Об’єднаного Королівства пускатимуть українців пожити у власні помешкання.

Охочих допомогти дуже багато. Серед них і відомий на весь світ футболіст Андрій Шевченко.

Я намагаюся підтримати свою країну, привернути увагу та говорити про те, що саме відбувається, я намагаюся торкнутися серця людей, а потім зрозуміти обставини.

Він не залишився осторонь, а вирішив допомагати Україні та її людям усім, чим може.

Зокрема, не лише пустити дітей-біженців у власний дім, а й знайти житло ще для 150 людей.

Я батько чотирьох дітей, і я не можу бачити зображення дітей, які вмирають, вибухи бомб у дитячій лікарні. Я не думаю, що будь-яка людина у світі може витримати це.

Це дуже корисна ініціатива, адже часто люди тікають без значних коштів на житло або не мають змоги одразу його знайти через велику хвилю мігрантів.

Знайти житло — це лише другий етап. Спершу треба витримати важку дорогу з України.

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