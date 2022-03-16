Андрей Шевченко принимает детей-беженцев из Украины в собственном доме

Из-за полномасштабной войны в Украине уже около 3 миллионов человек были вынуждены бежать из страны, чтобы защитить свою жизнь и жизнь собственных детей.

В это не простое время беженцев из Украины принимают во всем мире и помогают им пройти через трудный путь.

В своем интервью для DailyMail известный украинский футболист, бывший тренер нашей сорной Андрей Шевченко рассказал о желании помочь Украине и ее людям.

Андрей Шевченко об Украине и помощи

ООН называет миграционный процесс с Украиной — крупнейшим в Европе со времен второй мировой войны.

Поэтому правительство Великобритании объявило о специальной программе “дом для украинцев”.

Она предполагает, что люди из Великобритании будут пускать украинцев пожить в собственные дома.

Желающих помочь очень много. В их числе и известный на весь мир футболист Андрей Шевченко.

Я пытаюсь поддержать свою страну, привлечь внимание и говорить о том, что происходит, я пытаюсь коснуться сердца людей, а потом понять обстоятельства.

Он не остался в стороне, а решил помогать Украине и ее людям всем, чем может.

В частности, не только пустить детей-беженцев в свой дом, но и найти жилье еще для 150 человек.

Я отец четырех детей, и я не могу видеть изображение умирающих детей взрывы бомб в детской больнице. Я не думаю, что любой человек в мире может вынести это.

Это очень полезная инициатива, ведь часто люди убегают без значительных средств на жилье или не могут сразу его найти из-за большой волны мигрантов.

Найти жилье – это только второй этап. Сначала нужно выдержать тяжелый путь из Украины.

Многие граждане хотят уехать за границу и как и на каких условиях это сделать? Мы рассказали, как уехать в США, Великобританию и Канаду легально.