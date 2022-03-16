Шоу-биз

Андрей Шевченко принимает детей-беженцев из Украины в собственном доме

Вероника Кононенко, практикантка сайта 17 марта 2022, 00:35
Андрій Шевченко
Фото: Instagram

Больше новостей
Укрзалізниця
Пути жизни: как Укрзалізниця помогает государству спасать людей
звернення Зеленського
Приоритеты Украины в переговорах и восстановление утраченных домов — обращение Зеленского на 21 день войны
Дмитрий Кулеба
РФ понесет полную юридическую ответственность! Кулеба о приказе ООН остановить боевые действия
Брифінг Ірини Верещук 16.03.2022
Эвакуация, гуманитарные коридоры и освобождение мэра Мелитополя — что удалось 16 марта
Смотреть больше

Материалы по теме

Укрзалізниця
Пути жизни: как Укрзалізниця помогает государству спасать людей
звернення Зеленського
Приоритеты Украины в переговорах и восстановление утраченных домов — обращение Зеленского на 21 день войны
Дмитрий Кулеба
РФ понесет полную юридическую ответственность! Кулеба о приказе ООН остановить боевые действия
Брифінг Ірини Верещук 16.03.2022
Эвакуация, гуманитарные коридоры и освобождение мэра Мелитополя — что удалось 16 марта

Видео
0:03:17
Укрзалізниця

Пути жизни: как Укрзалізниця помогает государству спасать людей
0:09:07
звернення Зеленського
Приоритеты Украины в переговорах и восстановление утраченных домов — обращение Зеленского на 21 день войны
0:08:40
Дмитрий Кулеба
РФ понесет полную юридическую ответственность! Кулеба о приказе ООН остановить боевые действия
0:02:45
Брифінг Ірини Верещук 16.03.2022
Эвакуация, гуманитарные коридоры и освобождение мэра Мелитополя — что удалось 16 марта
0:03:44
Зміна податкової системи в Україні під час війни
Военная экономика: Украина радикально изменяет налоговую систему для поддержки бизнеса
0:07:33
суд в Гаазі
Приезд прокурора Карим Хана из Гааги и фиксация военных преступлений в Украине — как будут наказывать Россию
0:04:13
Ситуація в Миколаївській області 16.03.2022
Наведем порядок — Ким о работе Николаевской области и достижениях на линии фронта
0:02:01
На Дремтеатр у Маріуполі скинули надпотужну бомбу - у підвалі були люди
На Драматический театр в Мариуполе сбросили сверхмощную бомбу — ситуация в городе
0:06:43
Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою 16.03.2022
Ситуация в Энергодаре остается крайне тяжелой. Как работает Запорожская АЭС
0:02:44
Російські війська перетворили на руїну одну зі шкіл Харкова
Российские войска превратили в руину одну из школ Харькова
Больше видео
Емоційне переїдання
Читать дальше
Постоянно хочется что-то жевать. Что такое эмоциональное переедание во время войны и как с ним бороться

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь