Как украинским беженцам въехать в США, Канаду и Великобританию — легальные способы

После начала полномасштабной войны России против Украины миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу. Попадая в Польшу, Венгрию и другие страны-соседи, люди решают двигаться дальше на запад.

Читай, как попасть в США, Канаду и Великобританию и нужно ли для этого подаваться на статус беженца.

США

В настоящее время США не принимают украинцев, которые вынуждены бежать от войны с Россией, в статусе беженцев. Об этом сообщает Голос Америки.

Следует понимать, что беженец в смысле сбежавший от вооруженного конфликта человек не равен правовому определению этого термина.

Чтобы иммигрировать именно в статусе беженца, нужно пройти достаточно сложный процесс. Специальные учреждения ООН должны рассмотреть дело человека.

Затем должна быть определена страна, куда человек может иммигрировать (и это не обязательно может быть США). Далее это государство проводит дополнительные проверки, сможет ли беженец въехать на их территорию.

Поэтому большинство украинцев, у которых нет документов на въезд в США, подаются на обычную туристическую визу.

Этот вид визы не позволяет получить разрешение на работу, а дети не могут ходить в государственные школы. Однако можно записываться в частные.

Также США предоставляет украинцам, прибывшим в страну до 1 марта 2022, временный защищенный статус на следующие 18 месяцев.

Это значит, что украинцы могут остаться в США даже по истечению срока действия их визы или разрешения на работу в течение полутора лет.

Однако прибывшие в США люди после 1 марта уже не могут претендовать на временный защищенный статус.

Если вы записываетесь на собеседование в посольство США, лучше не привязываться к перегруженным консульствам в Польше, а обращаться в тех европейских странах, где меньше очередь.

Канада

Канада предоставит специальное разрешение украинцам на экстренный въезд Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel.

Согласно ему неограниченное количество наших земляков будет иметь право въехать в Канаду и продлить официальное пребывание там на срок не менее двух лет. Люди смогут работать, учиться и получать медицинскую помощь.

Кроме того, граждане Украины, временно находящиеся в Канаде, могут подать заявление на продление их статуса туриста, студента или работника. Украинцы получают приоритет в рассмотрении этих дел.

Об этом сообщает правительство Канады на своем официальном сайте.

Такое решение позволит тем, кто получил предложение о работе, остаться в Канаде и начать работать, пока они ждут обработки своего заявления на получение разрешения на работу.

Для украинцев отменяется оплата за некоторые проездные и иммиграционные документы, например канадский паспорт, проездные документы для постоянных резидентов, удостоверения гражданства, туристические визы, разрешения на работу и обучение, заявления на которые поданы 22 февраля 2022 года и позже.

Впрочем, сегодня украинцам нет смысла подаваться на статус беженца в Канаде.

Это обусловлено тем, что этот процесс в Канаде более сложный, чем в других странах, а также, как ни странно, война России против Украины не является поводом для получения официального статуса беженца.

Об этом рассказала эмиграционный эксперт Татьяна Карбованец для издания Сегодня.

Актуальную информацию об иммиграции украинцев, пострадавших от войны в Украине, можно найти здесь.

Великобритания

С сегодняшнего дня, 15 марта, для въезда в Великобританию украинцам будет достаточно показать украинский паспорт. То есть большинству людей вообще не нужно будет обращаться за визами.

Об этом сообщает издание Liga. Новости со ссылкой на Sky News.

Кроме того, украинцы смогут приехать в Великобританию по адаптированной процедуре воссоединения семей.

Для тех, у кого нет визы и родственников в стране, Великобритания позволила приезжать, если они найдут себе волонтера среди британских резидентов.

Британский волонтер должен заполнить специальную форму на сайте правительства и предоставить жилье украинцу минимум на полгода.

Один волонтер может приютить нескольких украинцев в зависимости от того, сколько комнат или квартир у него есть. Министерство внутренних дел Великобритании обязуется проверить каждого волонтера.

По такой схеме украинцам дается право жить в Британии три года. Кроме того, переселенец имеет право на работу, бесплатную медицинскую помощь, льготы, образование и изучение английского языка, а также поддержку в трудоустройстве.

Участвовать в программе могут граждане Украины и их ближайшие члены семьи, проживавшие в Украине до 1 января 2022 года.

Заявка на участие в программе будет опубликована 18 марта.

Напомним, президент Польши подписал закон о помощи украинским беженцам. Читай, что он предусматривает.