Як українським біженцям в’їхати у США, Канаду та Велику Британію — легальні способи

Після початку повномасштабної війни Росії проти України мільйони українців були змушені виїхати за кордон. Потрапляючи у Польщу, Угорщину та інші країни-сусіди, люди вирішують пересуватися далі на захід.

Читай, як потрапити у США, Канаду та Велику Британію та чи треба для цього подаватися на статус біженця.

США

Наразі США не приймають українців, які змушені тікати від війни з Росією, під статусом біженців. Про це повідомляє Голос Америки.

Варто розуміти, що біженець у сенсі людина, яка втекла від збройного конфлікту, не дорівнює правовому визначенню цього терміна.

Щоб іммігрувати саме в статусі біженця, потрібно пройти досить складний процес. Спеціальні установи ООН мають розглянути справу людини.

Потім має бути визначена країна, куди людина має іммігрувати (і це не обов’язково може бути США). Далі ця держава проводить додаткові перевірки, чи зможе біженець в’їхати на її територію.

Тому більшість українців, які не мають документів на в’їзд у США, подаються на звичайну туристичну візу.

Цей вид візи не дає можливості отримати дозвіл на роботу, а діти не можуть ходити у державні школи. Проте можна записуватися у приватні.

Також США надає українцям, які прибули у країну до 1 березня 2022 року, тимчасовий захищений статус на наступні 18 місяців.

Це означає, що українці можуть залишитися у США навіть після завершення терміну дії їхньої візи чи дозволу на роботу протягом півтора року.

Проте люди, які прибули у США після 1 березня, вже не можуть претендувати на тимчасовий захищений статус.

Якщо ви подаєтеся на співбесіду у посольство США, краще не прив’язуватися до консульств у Польщі, які перевантажені, а звертатися в тих європейських країнах, де менша черга.

Канада

Канада надасть спеціальний дозвіл українцям на екстрений в’їзд Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel.

Згідно з ним необмежена кількість наших земляків матиме право в’їхати до Канади та продовжити офіційне перебування там щонайменше на два роки. Люди зможуть працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу.

Крім того, громадяни України, які зараз тимчасово перебувають у Канаді, можуть подати заяву на подовження їхнього статусу туриста, студента чи працівника. Українці отримують пріоритет у розгляді цих справ.

Про це повідомляє уряд Канади на своєму офіційному сайті.

Таке рішення надасть змогу тим, хто отримав пропозицію щодо роботи, залишитися в Канаді та почати працювати, поки вони чекають на оброблення своєї заяви на отримання дозволу на роботу.

Для українців скасовується сплата за деякі проїзні й імміграційні документи, як-от канадський паспорт, проїзні документи для постійних резидентів, посвідчення громадянства, туристичні візи, дозволи на роботу та навчання, заяви на які подані 22 лютого 2022 року та пізніше.

Втім, на сьогодні українцям немає сенсу подаватися на статус біженця у Канаді.

Це зумовлено тим, що цей процес у Канаді складніший, ніж в інших країнах, а також, як не дивно, війна Росії проти України — не привід для отримання офіційного статусу біженця.

Про це розповіла еміграційна експертка Тетяна Карбованець для видання Сьогодні.

Актуальну інформацію щодо імміграції українців, які постраждали від війни в Україні, можна знайти тут.

Велика Британія

Відсьогодні, 15 березня, для в’їзду до Великої Британії українцям буде достатньо показати український паспорт. Тобто більшості людей взагалі не потрібно буде звертатися за візами.

Про це повідомляє видання Liga.Новини з посиланням на Sky News.

Крім того, українці зможуть приїхати до Великої Британії за адаптованою процедурою возз’єднання сімей.

Для тих, хто не має візи та родичів у країні, Велика Британія дозволила приїжджати, якщо вони знайдуть собі волонтера з-поміж британських резидентів.

Британський волонтер повинен заповнити спеціальну форму на сайті уряду та надати житло українцю щонайменше на півроку.

Один волонтер може прихистити кількох українців залежно від того, скільки кімнат чи квартир він має. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії бере на себе зобов’язання перевірити кожного волонтера.

За такою схемою українцям надається право жити в Британії три роки. Крім того, переселенець має право на роботу, безкоштовну медичну допомогу, пільги, освіту та вивчення англійської мови, а також підтримку в працевлаштуванні.

Брати участь у програмі можуть громадяни Україні та їхні найближчі члени сім’ї, які проживали в Україні до 1 січня 2022 року.

Заявку на участь у програмі опублікують 18 березня.

Нагадаємо, президент Польщі підписав закон про допомогу українським біженцям. Читай, що він передбачає.