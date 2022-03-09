Мільйони дітей зараз під загрозою. Подружжя Бекхемів закликали світ допомогти маленьким українцям

Подружжя Девіда та Вікторії Бекхем завжди вирізнялись своєю активною громадянською позицією, часто збираючи кошти для фонду ЮНІСЕФ. Тому пара не змогла залишитись осторонь війни в Україні.

Девід Бекхем написав у своєму Instagram, що вважає ситуацію в Україні руйнівною і жахливою для нашого народу.

Як і будь-якому батькові, тяжко бачити, як це впливає на невинних дітей, які зараз живуть у зоні бойових дій.

Пізніше колишній футболіст, а наразі посол доброї волі ЮНІСЕФ, закликав своїх шанувальників зробити пожертву на рахунок фонду 7 Fund для того, щоб підтримати українські сім’ї та дітей.

Оскільки війна в Україні вступає у другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 мільйона дітей зараз під загрозою.

Дружина футболіста, дизайнерка Вікторія Бекхем підтримала свого чоловіка, пошивши той же заклик.

Вона пише, що усі кошти підуть на надання негайної допомоги дітей та забезпечення їх благополуччя, включаючи медичні товари та безпечні місця проживання для сімей.

У цей Міжнародний жіночий день я хотіла скористатися можливістю підтримати жінок і дітей, які зараз найбільше потребують нашої підтримки, постраждалих від руйнівної війни в Україні.

Нагадаємо, раніше інше відоме подружжя Міла Куніс та Ештон Катчер закликали підтримати Україну та зайнялися збором коштів для біженців.