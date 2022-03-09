Шоу-біз

Мільйони дітей зараз під загрозою. Подружжя Бекхемів закликали світ допомогти маленьким українцям

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Березня 2022, 06:00
Подружжя Бекхемів

Більше новин
Стас Боклан просить закрити небо над Україною
Я вірю в те, що наші голоси зіллються і нас почують — Стас Боклан
Наталя Могилевська про війну в Україні
Я співаю з людьми в метро. Наталя Могилевська про війну в Україні
Звернення Володимира Зеленського 08.03.2022
Світ не вірить у майбутнє Росії: звернення президента Володимира Зеленського до українців
Дженніфер Еністон
Тепер ми друзі: Дженніфер Еністон закликала підписників допомагати Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Стас Боклан просить закрити небо над Україною
Я вірю в те, що наші голоси зіллються і нас почують — Стас Боклан
Наталя Могилевська про війну в Україні
Я співаю з людьми в метро. Наталя Могилевська про війну в Україні
Звернення Володимира Зеленського 08.03.2022
Світ не вірить у майбутнє Росії: звернення президента Володимира Зеленського до українців
Дженніфер Еністон
Тепер ми друзі: Дженніфер Еністон закликала підписників допомагати Україні

Відео
0:02:47
Наталя Могилевська про війну в Україні

Я співаю з людьми в метро. Наталя Могилевська про війну в Україні
0:07:21
Звернення Володимира Зеленського 08.03.2022
Світ не вірить у майбутнє Росії: звернення президента Володимира Зеленського до українців
тероборона
Я можу поїхати, але хочу захищати свою землю — історії й думки тих, хто пішов у тероборону
Українські бренди для ЗСУ
Свій талант на користь ЗСУ: як українські бренди допомогають військовим
Михайло Подоляк прокоментував переговори
Чим швидше Росія погодиться, тим менше втрат зазнає — яка позиція України на переговорах
0:03:12
Звернення Олени Кондратюк
Не дайте абсолютному злу дочекатися тріумфу: звернення Олени Кондратюк до світових лідерів
Джо Байден
Я оголошую нові санкції й ми забороняємо імпорт нафти та газу з Росії — важливе для України звернення Байдена
0:02:43
Курси на Волині для цивільних
Навчають, як поводитися зі зброєю та надавати домедичну допомогу: на Волині організували корисні курси для цивільних
0:02:41
Як падає російська економіка
Російська економіка продовжує летіти у прірву: як росіяни страждають від санкцій
0:04:39
Римма Зюбіна про волонтерство
Я в Києві до перемоги: Римма Зюбіна про підтримку близьких та допомогу волонтерам
Більше відео
Стас Боклан просить закрити небо над Україною
Читати далі
Я вірю в те, що наші голоси зіллються і нас почують — Стас Боклан

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь