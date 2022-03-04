Як ніколи горда, що я українка! Міла Куніс та Ештон Катчер допомагають Україні збором коштів для біженців

Зірки та бренди продовжують підтримувати Україну і висловлювати співпереживання.

Відома голлівудська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік популярний актор Ештон Катчер зайнялися збором коштів для біженців.

Про це вони розповіли Instagram.

— Я народилася 1983 року в місті Чернівці в Україні, 1991 року я переїхала до Америки й завжди вважала себе американкою. Я і моя родина любимо людей з усього світу.

Проте сьогодні я як ніколи горда бути українкою, — каже Міла.

— А я як ніколи гордий, що одружений з українкою, — зізнався Катчер.

— Події, що розгортаються в Україні, нищівні. В нашому світі немає місця для таких несправедливих атак на людяність, — розповіла Міла.

Міла та Ештон пожертвували $3 млн для біженців, а також хочуть зібрати $30 млн на платформі GoFundMe для Flexport.org та Airbnb.org.

— Бути з Україною означає підтримувати українців, — пише подружжя на своїх сторінках.

Колега зіркового подружжя, актор та музикант Джаред Лето підтримав Україну. Він сказав, що думками завжди з нами та вірить у швидше мирне вирішення конфлікту.