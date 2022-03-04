Шоу-біз

Як ніколи горда, що я українка! Міла Куніс та Ештон Катчер допомагають Україні збором коштів для біженців

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Березня 2022, 19:00
Ештон Катчер та Міла Куніс підтримали Україну
Фото: Getty Images

Більше новин
Як народжуються діти під час війни
Медичний фронт тримає стрій! Як народжуються малюки під час війни
які країни закрили небо для Росії
Більше не літає: які країни закрили небо для Росії
Як зігрітися в бомбосховищі
Рятуємося від холоду різними способами: як не захворіти в бомбосховищі
Тарас Тополя
Допомагаю медикам із пораненими: фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як народжуються діти під час війни
Медичний фронт тримає стрій! Як народжуються малюки під час війни
які країни закрили небо для Росії
Більше не літає: які країни закрили небо для Росії
Як зігрітися в бомбосховищі
Рятуємося від холоду різними способами: як не захворіти в бомбосховищі
Тарас Тополя
Допомагаю медикам із пораненими: фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя

Відео
0:03:18
Як народжуються діти під час війни

Медичний фронт тримає стрій! Як народжуються малюки під час війни
0:03:42
Тарас Тополя
Допомагаю медикам із пораненими: фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя
0:06:22
Маша Єфросиніна
Намагаюся донести росіянам правду: Маша Єфросініна розповіла як веде інформаційну війну
0:01:04
Харків
Ми любимо тебе, Харків: звернення до мешканців неприступного східного фронту
0:03:22
Кібервійна проти Росії
Кібервійна проти Росії: як Україна та світ здобуває перемогу в інформаційному просторі
0:03:14
Економіка України під час війни
Ми точно відбудуємося: який стан економіки під час війни та як її намагаються підтримувати
0:04:43
Запорізька АЕС
Бої за Запорізьку АЕС: всі подробиці обстрілу атомної станції
0:06:54
Звернення Володимира Зеленського 4 лютого
Наш ворог далекий від людей, які мають гідність: Зеленський про обстріл АЕС в Енергодарі
Вступ України в ЄС
Довгий європейський шлях: що дасть Україні членство в ЄС
Втрати Росії за 03.04.22
Боремося і поборемо! Як ЗСУ захищають Україну та яких втрат зазнав ворог за 03.03.22
Більше відео
які країни закрили небо для Росії
Читати далі
Більше не літає: які країни закрили небо для Росії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь