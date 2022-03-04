Шоу-биз

Как никогда горда, что я украинка! Мила Кунис и Эштон Катчер помогают Украине сбором средств для беженцев

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 марта 2022, 19:00
Ештон Катчер та Міла Куніс підтримали Україну
Фото: Getty Images

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