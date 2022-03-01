Мое сердце разрывается! Джаред Лето выразил свою поддержку Украине

На своей странице в Instagram американский актер и певец Джаред Лето высказал слова поддержки всем украинцам.

— Моим друзьям и семье в Украине — мое сердце разрывается, что это (война — ред.) обострилось таким сокрушительным способом.

Будьте осторожны и оставайтесь в безопасности, насколько это возможно.

Мои мысли о вас и ваших близких в это хаотическое и разрушительное время. Я надеюсь, что мир воцарится и в конце концов будут найдены ненасильственные решения, — написал Джаред Лето.

Многие голливудские звезды выступили в поддержку Украины. Раньше мы рассказывали о том, как Анджелина Джоли поддержала Украину.