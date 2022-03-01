Шоу-биз

Мое сердце разрывается! Джаред Лето выразил свою поддержку Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 марта 2022, 01:30
Джаред Лето підтримав Україну
Фото: Instagram

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