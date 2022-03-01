Моє серце розривається! Джаред Лето висловив свою підтримку Україні

На своїй сторінці в Instagram американський актор та співак Джаред Лето висловив слова підтримки усім українцям.

— Моїм друзям та родині в Україні — моє серце розривається, що це (війна — ред.) загострилося в такий нищівний спосіб.

Будь ласка, будьте максимально обережні та залишайтеся в безпеці, наскільки це можливо.

Мої думки про вас і ваших близьких у цей хаотичний і руйнівний час. Я сподіваюся, що мир запанує і врешті-решт будуть знайдені ненасильницькі рішення, — написав Джаред Лето.

Багато голлівудських зірок виступило на підтримку України. Раніше ми розповідали про те, як Анджеліна Джолі підтримала Україну.