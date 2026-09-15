Демобілізація в Україні: хто матиме право звільнитися першим

Війна призвала до армії сотні тисяч цивільних, для яких бути військовим — справа обов’язку та честі. Але затяжний конфлікт викликає відчуття, що служба є безстроковою.

Чи існують нині якісь механізми демобілізації та кого буде демобілізовано в числі перших — Житомирський ТЦК у своєму дописі у Facebook надав офіційне пояснення.

Демобілізація в Україні

Хто звільниться першим у разі демобілізації — мобілізовані чи контрактники? Це питання поки не має однозначної відповіді, адже сама демобілізація в Україні ще не оголошена, а конкретний порядок звільнення військовослужбовців має бути визначений окремим рішенням.

Як пояснює Житомирський обласний ТЦК та СП, мобілізовані військовослужбовці зараз не мають наперед встановленого строку служби.

Вони продовжують виконувати свої обов’язки до оголошення демобілізації або до появи іншої законної підстави для звільнення. Тому формули на кшталт “відслужив два чи три роки — автоматично повертаєшся додому” наразі немає.

Якщо Президент України ухвалить рішення про демобілізацію, саме в ньому визначатимуться строки та порядок звільнення.

Тобто мобілізовані не обов’язково залишатимуть службу до завершення якогось однакового для всіх терміну — черговість залежатиме від положень майбутнього рішення.

Окремо законодавство регулює ситуацію з контрактниками. Для них діють умови укладеного контракту та визначені законом підстави для звільнення.

Водночас нові мотиваційні контракти, запроваджені постановою Кабміну №768 від 12 червня 2026 року, не означають, що військовий буде змушений служити до завершення строку контракту у разі оголошення демобілізації. Постанова передбачає відповідні правила звільнення у зв’язку з демобілізацією.

Тому говорити, що першими гарантовано звільнять саме мобілізованих або, навпаки, контрактників, поки зарано.

Вирішальним стане майбутнє рішення про демобілізацію — саме воно має встановити категорії військовослужбовців, строки та порядок їхнього звільнення.

Тривалість служби мобілізованих сама по собі не визначає черговість демобілізації.

Поки відповідного рішення немає, військовослужбовці продовжують службу на чинних правових підставах.

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