Для тебе Війна в Україні

Демобілізація в Україні: хто матиме право звільнитися першим

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 14:00 2 хв.
демобілізація в україні
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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