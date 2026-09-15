Відставка Кравченка: за звільнення генпрокурора проголосували 317 депутатів

Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада підтримала відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Рішення про звільнення посадовця підтримали 317 народних депутатів.

Відставка Кравченка: депутати підтримали звільнення генпрокурора

Напередодні президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади очільника Генеральної прокуратури, а також закликав народних депутатів невідкладно підтримати його відставку.

Раніше Кравченко подав заяву про звільнення з посади та повідомив про те, що підписав заяву про підозру директору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семену Кривоносу та людині, яку він назвав наближеною до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка.

Своєю чергою у НАБУ та САП заяву Кравченка назвали продовженням системної атаки на незалежність антикорупційних органів.

14 вересня Руслан Кравченко також повідомив про те, що перебуває за кордоном у відрядженні.

4 вересня НАБУ та САП затримали заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву за підозрою в отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Нагадаємо, що Руслан Кравченко обійняв посаду генпрокурора у червні 2025 року.

Фото: Руслан Кравченко

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