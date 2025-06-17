Руслан Кравченко став новим генпрокурором — що відомо

Президент України Володимир Зеленський офіційно подав згоду на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України.

Про це рішення повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук. А 17 червня Верховна Рада проголосувала за призначення Кравченка на посаду генпрокурора. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Рішення підтримали 273 народних депутати.

Більше деталей про нове призначення Кравченка та його карʼєрне зростання, розповідаємо далі у матеріалі.

Руслан Кравченко: призначення на посаду генпрокурора

Як зазначив Стефанчук, згода надана відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія також зазначав, що, 17 червня відбудеться засідання фракції Слуга народу, в ході якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора України.

— До парламенту вже дійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на цю посаду. Воно буде розглянуте на одному із найближчих засідань Верховної Ради, — додав Арахамія.

Нагадаємо, що подання на генпрокурора не вносилося більше ніж півроку. У жовтні 2024 року Рада проголосувала за відставку колишнього генпрокурора Андрія Костіна. До цього моменту його обовʼязки виконував перший заступник Олексій Хоменко.

Про самого Кравченка відомо, що він був обвинувачем Януковича, пройшов чимало ланок карʼєри слідчого.

Він відомий український політик, прокурор та учасник російсько-української війни 2014-2015 років.

Більше про карʼєрне зростання Руслана Кравченка, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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