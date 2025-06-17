Руслан Кравченко стал новым генпрокурором — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский официально дал согласие на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины.

Об этом решении сообщил председатель ВРУ Руслан Стефанчук. А 17 июня Верховная Рада проголосовала за назначение Кравченко на должность генпрокурора. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Решение поддержали 273 народных депутата.

Больше деталей о новом назначении Кравченко и его карьерном росте, рассказываем далее в материале.

Руслан Кравченко: назначение на должность генпрокурора

Как отметил Стефанчук, согласие предоставлено в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и частью третьей статьи 131-1 Конституции Украины.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия также отмечал, что 17 июня состоится заседание фракции Слуга народа, в ходе которого будет представлена ​​кандидатура генерального прокурора Украины.

— До парламента уже дошло представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на этот пост. Оно будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний Верховной Рады, — добавил Арахамия.

Напомним, что представление на генпрокурора не вносилось более полугода. В октябре 2024 года Рада проголосовала за отставку бывшего генпрокурора Андрея Костина. До этого момента его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.

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О самом Кравченко известно, что он был обвинителем Януковича, прошел немало звеньев карьеры следователя.

Он известен украинский политик, прокурор и участник российско-украинской войны 2014-2015 годов.

Больше о карьерном росте Руслана Кравченко мы писали в нашем другом материале.

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