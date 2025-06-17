Руслан Кравченко стал новым генпрокурором — что известно

Фото Instagram Президент Украины Владимир Зеленский официально дал согласие на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины. Об этом решении сообщил председатель ВРУ Руслан Стефанчук. А 17 июня Верховная Рада проголосовала за назначение Кравченко на должность генпрокурора. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Решение поддержали 273 народных депутата. Больше деталей о новом назначении Кравченко и его карьерном росте, рассказываем далее в материале.Руслан Кравченко: назначение на должность генпрокурора Как отметил Стефанчук, согласие предоставлено в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и частью третьей статьи 131-1 Конституции Украины. Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия также отмечал, что 17 июня состоится заседание фракции Слуга народа, в ходе которого будет представлена кандидатура генерального прокурора Украины. — До парламента уже дошло представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на этот пост. Оно будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний Верховной Рады, — добавил Арахамия. Напомним, что представление на генпрокурора не вносилось более полугода. В октябре 2024 года Рада проголосовала за отставку бывшего генпрокурора Андрея Костина. До этого момента его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко. Читать по теме Андрей Костин подал в отставку: что известно о генпрокуроре и чем он запомнится Рассказываем об Андрее Костине и обязанностях генпрокурора Украины. О самом Кравченко известно, что он был обвинителем Януковича, прошел немало звеньев карьеры следователя. Он известен украинский политик, прокурор и участник российско-украинской войны 2014-2015 годов. Больше о карьерном росте Руслана Кравченко мы писали в нашем другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Офис генпрокурора, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter