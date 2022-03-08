Тепер ми друзі: Дженніфер Еністон закликала підписників допомагати Україні

Хто б подумав, що звичайного українця чи українку зі світовою зіркою серіалу Друзі Дженніфер Еністон об’єднає не лише любов до кіно, але й до України.
Акторка приєдналась до інформаційного фронту та зробила підбірку корисних посилань для того, щоб кожен міг зробити пожертвування для українців.
Оскільки сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (саме так звучить повна назва свята 8 березня), розпочала Еністон зі звернення до українок, які героїчно борються за свою країну і народ.
Тим жінкам, що як воїни, як матері, як організатори, як опікуни біженців, як протестувальники, як журналістки:
Цим жінкам, які ризикують життям в Україні та в сусідніх країнах: ти неймовірна, і весь світ за тобою.
Цим жінкам, які ризикують життям в Україні та в сусідніх країнах: ти неймовірна, і весь світ за тобою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)
Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)
Найкращий спосіб підтримки українок та українців акторка обрала поділитись посиланнями офіційних фондів та організацій, куди кожен може зробити внесок:
Київська організація, яка дозволяє жертвувати на безпосередню підтримку українських воїнів найнеобхіднішими продуктами, продуктами, припасами.
Неприбуткова неурядова організація, яка цілодобово забезпечує їжею сім’ї (насамперед жінок та дітей), що знаходяться на кордонах в Україні. Окрім того, забезпечує харчуванням табори біженців у сусідніх країнах, таких як Польща та Румунія.
Організація зосереджується на підтримці жінок та сімей, забезпечуючи їх продуктами харчування, притулком з водою, гігієнічними наборами.
Організація підтримує їжею, житлом та медичною допомогою сім’ям, які залишилися в Україні.
Нагадаємо, раніше інша відома голлівудська акторка Кейт Бланшетт закликала підтримати українців увесь світ.