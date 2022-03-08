Тепер ми друзі: Дженніфер Еністон закликала підписників допомагати Україні

Хто б подумав, що звичайного українця чи українку зі світовою зіркою серіалу Друзі Дженніфер Еністон об’єднає не лише любов до кіно, але й до України.

Акторка приєдналась до інформаційного фронту та зробила підбірку корисних посилань для того, щоб кожен міг зробити пожертвування для українців.

Оскільки сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (саме так звучить повна назва свята 8 березня), розпочала Еністон зі звернення до українок, які героїчно борються за свою країну і народ.

Тим жінкам, що як воїни, як матері, як організатори, як опікуни біженців, як протестувальники, як журналістки:

Цим жінкам, які ризикують життям в Україні та в сусідніх країнах: ти неймовірна, і весь світ за тобою.

Найкращий спосіб підтримки українок та українців акторка обрала поділитись посиланнями офіційних фондів та організацій, куди кожен може зробити внесок:

Київська організація, яка дозволяє жертвувати на безпосередню підтримку українських воїнів найнеобхіднішими продуктами, продуктами, припасами.

Неприбуткова неурядова організація, яка цілодобово забезпечує їжею сім’ї (насамперед жінок та дітей), що знаходяться на кордонах в Україні. Окрім того, забезпечує харчуванням табори біженців у сусідніх країнах, таких як Польща та Румунія.

Організація зосереджується на підтримці жінок та сімей, забезпечуючи їх продуктами харчування, притулком з водою, гігієнічними наборами.

Організація підтримує їжею, житлом та медичною допомогою сім’ям, які залишилися в Україні.

Нагадаємо, раніше інша відома голлівудська акторка Кейт Бланшетт закликала підтримати українців увесь світ.