Теперь мы друзья: Дженнифер Энистон призвала подписчиков помогать Украине

Кто бы подумал, что обычного украинца или украинку с мировой звездой сериала Друзья Дженнифер Энистон объединит не только любовь к кино, но и Украине.

Актриса присоединилась к информационному фронту и сделала подборку полезных ссылок для того, чтобы каждый мог сделать пожертвования для украинцев.

Поскольку сегодня Международный день борьбы за права женщин и международный мир (так звучит полное название праздника 8 марта), начала Энистон с обращения к украинкам, которые героически борются за свою страну и народ.

Тем женщинам, как воины, как матери, как организаторы, как опекуны беженцев, как протестующие, как журналисти:

Тем женщинам, которые рискуют жизнью в Украине и соседних странах: ты невероятная, и весь мир за тобой.

Лучший способ поддержки украинок и украинцев актриса выбрала поделиться ссылками на официальные фонды и организации, куда каждый может внести вклад:

Киевская организация, которая позволяет жертвовать непосредственной поддержкой украинских воинов самыми необходимыми продуктами, продуктами, припасами.

Неприбыльная неправительственная организация, которая круглосуточно обеспечивает едой семьи (прежде всего женщин и детей), находящихся на границах Украины. Кроме того, обеспечивает питанием лагеря беженцев в соседних странах, таких как Польша и Румыния.

Организация сосредотачивается на поддержке женщин и семей, снабжая их продуктами питания, приютом с водой, гигиеническими наборами.

Организация поддерживает едой, жильем и медицинской помощью оставшимся семьям в Украине.

Напомним, ранее другая известная голливудская актриса Кейт Бланшетт призвала поддержать украинцев весь мир.