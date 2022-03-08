Сотни тысяч людей уже в безопасности, но миллионы под угрозой: Кейт Бланшетт призвала помочь украинцам

Кейт Бланшетт стала послом доброй воли ООН по делам беженцев еще в далеком 2016 году. Кто бы знал, что теперь ей придется заниматься именно украинцами, которым приходится бежать из собственных домов, чтобы уберечь свою жизнь.

Голливудская актриса не смогла остаться в стороне от войны в Украине, поэтому призвала весь мир помочь украинцам.

Бланшетт записала ролик в поддержку переселенцев и беженцев совместно с фондом UNHCR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – ред.).

На видео актриса говорит, что каждый может внести вклад в спасение жизней тех, кого коснулась кровавая рука войны.

После трагедии накрыла Украину, весь мир смотрит и волнуется за них.

Поэтому фонд UNHCR и его партнеры находятся в Украине и соседних странах, чтобы помочь переселенцам и принять беженцев.

Конечно, хорошо, что уже сотни тысяч людей в безопасности. Однако, как отметила актриса, миллионы еще находятся под угрозой.

В конце видео Кейт Бланшетт попросила пожертвовать средства в фонд, чтобы он и дальше смог поддерживать украинских беженцев и переселенцев, которые в этом действительно нуждаются.

Напомним, ранее Райан Рейнольдс призвал поддержать украинцев и жертвовать деньги на помощь украинским беженцам.