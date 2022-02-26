Дедпул с нами! Райан Рейнольдс выложил пост в поддержку Украины

Мировые звезды продолжают выступать в поддержку Украины. Так канадско-американский кинопродюсер и актер Райан Рейнольдс, известный ролями в фильмах Дедпул, Красное уведомление, Главный герой и других, опубликовал пост с просьбой жертвовать деньги в помощь украинским беженцам.

В течение 48 часов бесчисленное количество украинцев были вынуждены покинуть свои дома в соседние страны. Они нуждаются в защите. USA for UNHCR предоставляет его. Когда вы пожертвуете, мы предоставим сумму до миллиона долларов США, создав ДВОЙНУЮ поддержку.

UNHCR (Агентство ООН по делам беженцев) — международная организация, которая спасает жизнь беженцев и защищает их права.

В это тяжелое время оккупационного наступления российских войск на Украину блоггеры, телеведущие, певцы и актеры активно поддерживают ВСУ и граждан.

Читай, как украинская творческая элита поддерживает армию.