С верой в силу армии и народа — творческая элита Украины о войне

Во времена захватнического вторжения России в Украину наша творческая элита не стоит в стороне, а призывает земляков к единству и восхищается Вооруженными силами.

Святослав Вакарчук обратился к украинцам и попросил помогать нашим военным.

События сегодняшнего дня — большое испытание для всего нашего народа — отметил певец.

Пусть каждый из нас в эти минуты делает то, что умеет. Все вместе мы пройдем эти испытания с достоинством и обязательно победим.

Нужно хранить сейчас холодную голову, ясный ум, очень осторожно на все реагировать, не верить никаким фейкам. Верить в украинскую армию и помнить, что весь мир с нами.

Известный шоумен, волонтер и политический деятель Сергей Притула призывает украинцев помогать армии и записываться в терроборону.

Сообщения о начале войны его застали во Львове, однако Притула оперативно вернулся в Киев.

Он говорит, что решение об эвакуации каждый должен взвесить и принять самостоятельно.

Всем нашим, кто держит оружие в руках, хочу быть максимально осторожными. За спиной — вся страна, миллионы людей. Трудно оценить единение украинцев, — отмечает Притула.

Телеведущий также рассказал, что украинцы, где бы они сейчас ни находились, жертвуют огромные средства в поддержку армии.

Украинская певица и общественный деятель Руслана Лыжичко отмечает, что коварство Кремля уже не новость для украинского народа.

Еще со времен Майдана нам известны гибридные российские средства ведения войны.

Поэтому следует тщательно анализировать информацию и доверять только официальным источникам.

Сейчас Руслана активно призывает людей за границей единогласно и решительно поддержать Украину.

Украинцам, которые не на передовой, стоит по возможности переводить средства на нужды армии и работать там, где они могут быть полезны.

Я знаю этих людей (военных – ред.). Это настолько сильные люди, что мы даже не можем себе представить. Это действительно воины света. Им нужна наша энергия, вера, спокойствие и молитвы. Им не нужны наши паники и нервы. Они хотят видеть, что у них есть тыл.

Верит в стойкость и несокрушимость духа украинских военных и актриса Ирма Витовская.

Друзья, у нас есть армия, у нас есть прекрасный Залужный, Резников. Я верю в свою армию, и это самое основное сегодня.

Кинорежиссер Олесь Санин уверен, что в эти минуты линия обороны нашей страны проходит через сердце каждого украинца.

В такие трудные времена каждый сам задает себе вопрос — где я, с кем я, кто я и что я способен сделать для других.

Українські зірки продовжують підтримувати Україну та звертаються до російських громадян зупинитися.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок та журналістів із закликом не вірити фашистській пропаганді.