З вірою в силу армії та народу — творча еліта України про війну

У часи загарбницького вторгнення Росії в Україну наша творча еліта не стоїть осторонь, а закликає земляків до єдності та захоплюється Збройними силами.

Святослав Вакарчук звернувся до українців та попросив допомагати нашим військовим.

Події сьогоднішнього дня — велике випробування для всього нашого народу — зазначив співак.

Хай кожен з нас в ці хвилини робить те, що вміє. Усі разом ми пройдемо ці випробування з гідністю й обов’язково переможемо.

Потрібно зберігати зараз холодну голову, ясний розум, дуже обережно на все реагувати, не вірити ніяким фейкам. Вірити українській армії й пам’ятати, що весь світ з нами.

Відомий шоумен, волонтер і політичний діяч Сергій Притула закликає українців допомагати армії та записуватися у тероборону.

Повідомлення про початок війни його застали у Львові, однак Притула оперативно повернувся до Києва.

Він говорить, що рішення про евакуацію кожен повинен зважити й прийняти самостійно.

Всім нашим, хто тримає зброю в руках, бажаю бути максимально обережними. За спиною — вся країна, мільйони людей. Важко оцінити єднання українців, — зазначає Притула.

Телеведучий також розповів, що українці, де б вони зараз не перебували, жертвують величезні кошти на підтримку армії.

Українська співачка та громадська діячка Руслана Лижичко зазначає, що підступність Кремля вже не новина для українського народу.

Ще з часів Майдану нам відомі гібридні російські засоби ведення війни.

Тому потрібно ретельно аналізувати інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

Зараз Руслана активно закликає людей за кордоном одноголосно та рішуче підтримати Україну.

Українцям, які не на передовій, варто за можливості переказувати кошти на потреби армії та працювати там, де вони можуть бути корисними.

Я знаю цих людей (військових — ред.). Це настільки сильні люди, що ми навіть не можемо собі уявити. Це дійсно воїни світла. Їм потрібна наша енергія, віра, спокій і молитви. Їм не потрібні наші паніка та нерви. Вони хочуть бачити, що в них є тил.

Вірить у стійкість і незламність духу українських воїнів й акторка Ірма Вітовська.

Друзі, у нас є армія, у нас є прекрасний Залужний, Рєзніков. Я вірю у свою армію, і це найбільш основне сьогодні.

Кінорежисер Олесь Санін переконаний, що в ці хвилини лінія оборони нашої країни проходить через серце кожного українця.

У такі важкі часи кожен сам собі ставить питання — де я, з ким я, хто я і що я здатен зробити для інших.

Українські зірки продовжують підтримувати Україну та звертаються до російських громадян зупинитися.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок та журналістів із закликом не вірити фашистській пропаганді.