Не вірте фашистській пропаганді. Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок

Українські зірки продовжують підтримувати Україну та звертаються до російських громадян зупинитися.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна записала відеозвернення до російських колег (журналістів) та російських зірок та розмістила його у своєму Instagram.

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Телеведуча розповіла, що рятувала своїх дітей, була в бомбосховищі та намагається убезпечити родину.

Вона закликала весь російський народ не вірити фашистській пропаганді.

Нагадаємо, що раніше Сергій Притула звернувся до українців.