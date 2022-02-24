Не вірте фашистській пропаганді. Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок

Українські зірки продовжують підтримувати Україну та звертаються до російських громадян зупинитися.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна записала відеозвернення до російських колег (журналістів) та російських зірок та розмістила його у своєму Instagram.
Використайте свою багатомільйонну аудиторію просто зараз. Для того щоб розповісти усьому українському народу про те, що ви в біді.
Використайте свою багатомільйонну аудиторію просто зараз. Для того щоб розповісти усьому українському народу про те, що ви в біді.
Телеведуча розповіла, що рятувала своїх дітей, була в бомбосховищі та намагається убезпечити родину.
Вона закликала весь російський народ не вірити фашистській пропаганді.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Нагадаємо, що раніше Сергій Притула звернувся до українців.