Не верьте фашистской пропаганде. Маша Ефросинина обратилась к российским звездам

Украинские звезды продолжают поддерживать Украину и обращаются к российским гражданам с призывом остановиться.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина записала видеообращение к российским коллегам (журналистам) и российским звездам и разместила его в своем Instagram.
Используйте свою многомиллионную аудиторию прямо сейчас. Чтобы рассказать всему украинскому народу о том, что вы в беде.
Используйте свою многомиллионную аудиторию прямо сейчас. Чтобы рассказать всему украинскому народу о том, что вы в беде.
Телеведущая рассказала, что спасала своих детей, была в бомбоубежище и пытается обезопасить семью.
Она призвала весь русский народ не верить фашистской пропаганде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Напомним, что ранее Сергей Притула обратился к украинцам.