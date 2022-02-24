Не верьте фашистской пропаганде. Маша Ефросинина обратилась к российским звездам

Украинские звезды продолжают поддерживать Украину и обращаются к российским гражданам с призывом остановиться.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина записала видеообращение к российским коллегам (журналистам) и российским звездам и разместила его в своем Instagram.

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Телеведущая рассказала, что спасала своих детей, была в бомбоубежище и пытается обезопасить семью.

Она призвала весь русский народ не верить фашистской пропаганде.

Напомним, что ранее Сергей Притула обратился к украинцам.