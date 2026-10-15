Чому не можна пити воду з крана після аварії: головні правила виживання під час блекауту

Знайома ситуація: світло зникло, або десь пролунав вибух, ти відкриваєш кран, а там — лише глухе шипіння. Раптове відключення водопостачання часто змушує тебе діяти на емоціях. Ти хапаєш першу-ліпшу баклажку, біжиш до найближчого джерела або намагається злити останні краплі з труб.

Проте саме ці перші рішення в стані стресу визначають, чи буде вода у твоєму домі справді безпечною. Пошкоджені труби чи зупинка насосів — це прямий шлях для мікробів та хімії у ваш стакан.

Як правильно діяти, щоб відключення води не обернулося ще й лікарняним ліжком? Розбираємося покроково.

Зникла вода: як діяти у перші хвилини

Як пояснює Центр громадського здоров’я України, перш ніж хапати відра і бігти до сусідньої копанки, зупинися і перевір інформацію. Місцева влада, водоканали, ДСНС або Центри контролю хвороб зазвичай оперативно повідомляють про аварії на своїх офіційних сторінках.

Коли система водопостачання пошкоджується або зупиняються насоси, тиск у трубах стрімко падає. У цей момент через мікротріщини в трубах туди може засмоктувати будь-що: ґрунтові води, бруд і навіть каналізаційні стоки.

Навіть якщо вода з крана здається ідеально прозорою, вона може кишіти небезпечними бактеріями. Тому запам’ятай головне: пити таку воду чи мити нею продукти без офіційного дозволу не можна!

Звичайні побутові фільтри-глечики тут не врятують — вони роблять воду смачнішою і світлішою, але віруси та бактерії пропускають на ура. Якщо іншого виходу взагалі немає, таку воду треба екстремально кип’ятити: доведи її до сильного булькання і залиш холонути саму.

Якщо ти сумніваєтеся в якості води з-під крана, краще перестрахуватися.

Топ безпечних варіантів:

Бутильована вода з магазину (найкращий вибір). Офіційні точки підвозу води від водоканалу чи рятувальників. Альтернативні джерела, але виключно ті, які перевірені та схвалені санітарними службами.

Що використовувати категорично заборонено: неперевірені старі криниці, випадкові свердловини, копанки, озера та річки.

Як зрозуміти, що вода токсична (навіть після кип’ятіння)

Ти знайшов джерело. Але перш ніж занурити туди відро, увімкни свого внутрішнього детектива. Оглянь воду і понюхай її.

Виливай воду негайно, якщо вона:

Пахне бензином, фарбою, розчинниками або має хімічний душок;

Має виражений запах каналізації;

Покрита дивною райдужною плівкою (як від нафтопродуктів);

Сильно піниться і піна довго не осідає;

Має підозрілий колір або плаваючі домішки.

Важливий нюанс: кип’ятіння вбиває мікробів, але проти хімії воно безсиле! Ба більше, якщо у воді є нітрати, важкі метали чи залишки пального, під час кипіння їхня концентрація тільки зросте.

Підозрюєш хімічне забруднення? Шукай іншу воду і обов’язково повідом про це місцеву владу.

Як зберігати воду вдома, щоб вона не зіпсувалася

Ти приніс додому чисту воду. Тепер завдання номер два — не забруднити її власноруч.

Кілька золотих правил зберігання:

Мийте руки з милом перед тим, як переливати воду. Це банально, але працює;

Використовуй правильну тару. Ідеально — скло або харчовий пластик. Шукай на дні пляшки трикутник із цифрою 2 (HDPE) або 5 (PP);

Не грайся в міксер: ніколи не доливай свіжу воду в ємність, де ще хлюпаються залишки старої. Спершу вимийте тару!

Візьми маркер і підпиши баклажки: великими літерами ПИТНА і ТЕХНІЧНА, щоб вночі спросоння ніхто не переплутав.

Ховай запаси від сонця — тримай їх у прохолодному, темному місці.

Формуємо стратегічний запас: скільки літрів треба мати

Щойно водопостачання стабілізується, зроби собі послугу — підготуй недоторканний запас. Орієнтуйся на 72 години (три доби).

Мінімальна норма — 3 літри питної води на людину в день. Але не забувай, що вагітним, маленьким дітям, людям похилого віку або тим, хто має хронічні хвороби, води потрібно більше. Плюс обов’язково зробіть запас технічної води для туалету та гігієни.

І наостанок — про людяність. Блекаути найважче б’ють по тих, хто не може про себе подбати. Старенька сусідка з п’ятого поверху, людина на колісному кріслі, мама з немовлям на руках — їм фізично складно дотягнути додому важкі бутлі. Якщо маєш сили та можливість, запропонуй допомогу. Принести зайву пляшку води — це дрібниця, яка в кризовій ситуації вартує дуже багато.

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