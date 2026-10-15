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Чому не можна пити воду з крана після аварії: головні правила виживання під час блекауту

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Жовтня 2026, 14:00 4 хв.
Що робити, якщо раптово зникла вода: інструкція на випадок блекауту та аварі
Фото Pexels

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