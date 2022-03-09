Миллионы детей сейчас под угрозой. Супруги Бекхэмов призвали мир помочь маленьким украинцам

Супруги Дэвида и Виктории Бекхэм всегда отличались своей активной гражданской позицией, часто собирая средства для фонда ЮНИСЕФ. Поэтому пара не смогла остаться в стороне от войны в Украине.

Дэвид Бекхэм написал в своем Instagram, что считает ситуацию в Украине разрушительной и ужасающей для нашего народа.

Как и любому отцу, сложно видеть, как это влияет на невинных детей, которые сейчас живут в зоне боевых действий.

Позже бывший футболист, а теперь посол доброй воли ЮНИСЕФ, призвал своих поклонников пожертвовать на счет фонда 7 Fund для того, чтобы поддержать украинские семьи и детей.

Поскольку война в Украине вступает во вторую неделю, нужды семей обостряются, а 7,5 миллионов детей сейчас под угрозой.

Жена футболиста, дизайнер Виктория Бекхэм поддержала своего мужа, сшив тот же призыв.

Она пишет, что все средства пойдут на предоставление немедленной помощи детям и обеспечение их благополучия, включая медицинские товары и безопасные места проживания для семей.

В этот Международный женский день я хотела воспользоваться возможностью поддержать женщин и детей, которые сейчас нуждаются в нашей поддержке, пострадавших от разрушительной войны в Украине.

Напомним, ранее другие известные супруги Мила Кунис и Эштон Катчер призвали поддержать Украину и занялись сбором средств для беженцев.