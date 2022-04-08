Люди

Зроблені, щоб бачити та знищувати — як київські інженери створюють дрони для ЗСУ

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 08 Квітня 2022, 12:00

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