Зроблені, щоб бачити та знищувати — як київські інженери створюють дрони для ЗСУ

Від початку війн багато українців почали допомагати нашим захисникам. Вони волонтерять, шиють бронежилети та готують їжу.

Ми вже довели, що без зброї — голіруч або з коктейлями Молотова — можемо атакувати та відбивати ворога. Але цим не обмежилися київські інженери, вони об’єдналися та відкрили виробництво дронів, щоб допомогти нашим армійцям бачити та знищувати рашистів.

Ми розповімо, як створюються та яку перевагу мають саморобні залізні пташки.

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Ми вже створили та передали 35 безпілотних літальних апартів різного тактичного застосування.

— Від дронів-камікадзе до тих, які займаються пошуками живої сили, — каже керівник лабораторії зі створення дронів Максим Шеремет.

Читати на тему Баггі для українських військових: як батько та донька з Буковини сконструювали ідеальне авто для снайперів Буковинський виробник металевих деталей разом із донькою зробили для українських військових авто баггі.

Виробляють дрони за кошти волонтерів та пожертвування в соціальних мережах.

Лабораторія має кілька напрямків роботи: створення нових квадрокоптерів з нуля, ремонт й модернізація заводських дронів та розробка й встановлення на різні літальні апарати важливих у бою технологій, приміром, нічне бачення.

Деякі кияни не забувають підтримувати й цивільне населення. Так мешканка міста влаштувала виставку картин у бомбосховищі та проводила майстер-класи.