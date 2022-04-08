Сделаны, чтобы видеть и уничтожать — как киевские инженеры создают дроны для ВСУ

С начала войны многие украинцы стали помогать нашим защитникам. Они волонтерят, шьют бронежилеты и готовят еду.

Мы уже доказали, что без оружия – голыми руками или с коктейлями Молотова – можем отбивать атаки врага. Но этим не ограничились киевские инженеры. Они объединились и открыли производство дронов, чтобы помочь нашим армейцам видеть и уничтожать рашистов.

Мы расскажем, как создаются и какое преимущество имеют самодельные железные птички.

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Мы создали и передали 35 беспилотных летательных апартов разного тактического применения.

— От дронов-камикадзе до тех, кто занимается поисками живой силы, — говорит руководитель лаборатории по созданию дронов Максим Шеремет.

Производят дроны на средства волонтеров и пожертвования в социальных сетях.

Лаборатория имеет несколько направлений работы: создание новых квадрокоптеров с нуля, ремонт и модернизация заводских дронов и разработка и установка на различные летательные аппараты важных в бою технологий, например ночное видение.

Некоторые киевляне не забывают поддерживать и гражданское население. Так жительница города устроила выставку картин в бомбоубежище и проводила мастер-классы.