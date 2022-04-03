Искусство под землей. Как киевлянка устроила выставку картин и мастер-классы в бомбоубежище

Уже больше месяца украинцы буквально живут в бомбоубежищах. Где обстрелов меньше — спускаются на несколько часов, пока не отменят тревогу.

В самых опасных местах даже сидят круглые сутки. Чтобы не потерять силы духа и поддержать соседей по укрытию, придумывают вещи, которыми никогда не занимались в мирной жизни, однако такие, которые тоже приближают нас к победе.

В бомбоубежище, на глубине три метра под землей, киевлянка устроила выставку своих картин.

В бомбоубежище она находится еще с 24 февраля, рисование всегда было для нее хобби, так что картины повесила, чтобы отвлечь соседей от печальных мыслей.

— Когда ты здесь сидишь (в бомбоубежище — ред.), тебе кажется, что постоянно ночь, что нет света.

Поэтому я принесла сюда свои картины, чтобы создать цветные пятна, чтобы у людей расслаблялся взгляд.

Чтобы люди не чувствовали, что на них давят стены, — говорит Валентина, организатор выставки.

Также женщина проводит арт терапевтические мастер-классы. Проводит уроки рисования для соседей. Поэтому люди разрисовали стены бомбоубежища. Теперь при входе их встречает образ Иисуса Христа.

Поддержать боевой дух украинцев пытаются и самые маленькие. Трехлетний мальчик Леон спел Ой у лузі Червона калина. Эта песня уже стала известным на весь мир символом несламности украинцев.