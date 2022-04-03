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Искусство под землей. Как киевлянка устроила выставку картин и мастер-классы в бомбоубежище

Сергей Еременко 03 апреля 2022, 15:00

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Киянка влаштувала виставку картин у бомбосховищі

Искусство под землей. Как киевлянка устроила выставку картин и мастер-классы в бомбоубежище
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