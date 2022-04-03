Он хотел петь песни, но пришла война. Как 3-летний мальчик Леон вдохновляет украинцев на победу

Своим пением на всю грудь, как мы развеселим Украину, мальчик вдохновил всех украинцев. Ему всего лишь три с половиной года, но он знает, что такое война и как она звучит.

Он вместе с мамой, папой и братиком бежали из Ирпеня после того, как 24 февраля очнулись, как и вся страна, от взрывов.

Сначала они уехали в Васильков, но пылать начал и он. Поэтому дальше пришлось двигаться наугад, куда-нибудь на запад.

Теперь в относительно тихом месте тянется к прекрасному – искусству музыки.

В жизни он застенчив, но знает, как по-взрослому, притоптывая ножкой и гордо задирая нос вверх песню, ставшую настоящим гимном этой войны.

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Эту песню знают все в Украине и за ее пределами. Леон не стал исключением и изучил его очень быстро. Он поет ее теперь везде.

Отец снимал мальчика на видео только для семейного архива, но на следующий день после публикации оно разлетелось по всему миру.

Возможно, со временем он вырастет в удивительно известного украинского певца, такого как, например, KHAYAT. Кстати, читай, как он выпустил песню о единении украинцев.