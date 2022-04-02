Шоу-биз

Будем вместе бок о бок: KHAYAT выпустил песню о единении украинцев

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 апреля 2022, 16:36
KHAYAT випустив пісню про єднання українців
Фото: Instagram

Больше новостей
Російські фейки - як пропагандисти ведуть інформаційну війну проти України
Уже исчерпали козыри: на чем строят свои фейки российские пропагандисты
Лев Улесов сменил модные наряды на камуфляж
Сменил дизайнерские костюмы на форму — как модель Prada стал боевым медиком
Что делать, если телефон упал в воду?
Как просушить телефон, если тот упал в воду: рассказываем пошагово
Захист Запорізької АЕС та ТЕС - жителі Енергодара зупинили наступ ворога
В Энергодаре мощные взрывы в центре города — оккупанты разгоняют митинг в поддержку Украины
Смотреть больше

Материалы по теме

Російські фейки - як пропагандисти ведуть інформаційну війну проти України
Уже исчерпали козыри: на чем строят свои фейки российские пропагандисты
Лев Улесов сменил модные наряды на камуфляж
Сменил дизайнерские костюмы на форму — как модель Prada стал боевым медиком
Захист Запорізької АЕС та ТЕС - жителі Енергодара зупинили наступ ворога
В Энергодаре мощные взрывы в центре города — оккупанты разгоняют митинг в поддержку Украины
Кинута техніка окупантів
Потери врага 2 апреля и трофей для ВСУ – кратко о главном

Видео
0:03:35
Російські фейки - як пропагандисти ведуть інформаційну війну проти України

Уже исчерпали козыри: на чем строят свои фейки российские пропагандисты
0:04:04
Лев Улесов сменил модные наряды на камуфляж
Сменил дизайнерские костюмы на форму — как модель Prada стал боевым медиком
0:00:34
Захист Запорізької АЕС та ТЕС - жителі Енергодара зупинили наступ ворога
В Энергодаре мощные взрывы в центре города — оккупанты разгоняют митинг в поддержку Украины
Кинута техніка окупантів
Потери врага 2 апреля и трофей для ВСУ – кратко о главном
0:02:33
Звільнення села Мала Рогань
Господи, спасибо вам, мальчики! Как ВСУ встречали в освобожденном селе Харьковской области
0:01:59
Полтава та Кременчук зазнали обстрілів російських окупантів, у містах були чутні вибухи (ВІДЕО)
Взрывы в Полтаве, Кременчуге, Днепре: что известно и какая ситуация в городах
Патріарх РПЦ Кирило
Anonymous взломали серверы РПЦ — узнают ли россияне правду о яхтах Кирилла
0:02:51
Перехоплені розмови
Сами же смеются над парадом на Крещатике! Перехваченные разговоры агрессоров от СБУ
0:03:12
Наводять лад у місті - харків'яни почали розбирати завали міста
Разбирают завалы и чинят поврежденные дома: харьковчане массово записываются в волонтеры
0:03:40
Шок проходить. Як українська економіка оговтується після початку війни
Шок проходит. Как украинская экономика приходит в себя, несмотря на продолжение боевых действий
Больше видео
Что делать, если телефон упал в воду?
Читать дальше
Как просушить телефон, если тот упал в воду: рассказываем пошагово

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь