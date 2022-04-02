Будем вместе бок о бок: KHAYAT выпустил песню о единении украинцев

Возможно, пару месяцев назад у этой песни были бы ноты романтики. Она могла бы даже стать для кого-то той же «нашей». Ее выбрали бы для первого танца молодоженов.

Однако песня Под дождем от KHAYAT вышла в один длинный день войны, уже продолжающийся более месяца. Все, для того чтобы напомнить украинцам о том, что отличает нас от врага. О самом главном:

Где бы мы ни находились, как бы трудно нам ни было, наша важнейшая миссия, несмотря на боль и опустошение – оберегать друг друга.

Певец создал ее, привлекая к работе своего отца, который написал гитарную партию. Бабушка же попробовала себя в качестве оператора. Поэтому неудивительно, что после прослушивания хочется только одного – обнять родных и близких людей.

А ведь нам остается еще множество “возможно”. Возможно, скоро мы проснемся от хорошего известия утром, возможно нам удастся обнять всех украинцев, чего бы так хотелось, возможно мы будем радоваться вместе именно под эту песню, возможно кто-то в нее влюбится.

А пока слушаем украинское, оберегаем друг друга и делаем все возможное для нашей общей победы. Потому что каждое наше действие важно. Даже если она кажется незначительной.

Напомним, ранее Злата Огневич вместе с группой Без обмежень выступила на импровизированной сцене для наших военных.